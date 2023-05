Sam Smith se apresenta no Brasil ainda em 2023, diz jornalista

Os fãs do cantor britânico Sam Smith podem aguardar o retorno do artista ao Brasil ainda em 2023. Nesta quinta-feira (18), o jornalista José Norberto Flesch anunciou a volta do dono dos hits “I’m Not the Only One” e “Stay With Me” ao País.

O cantor está na estrada com a tão aguardada "Glória The Tour", em apoio ao álbum “hormônios”. O repertório chegou ao topo das paradas britânicas de sucesso e está disponível em todas as plataformas de música.

Assista:

O cantor esteve no País em duas ocasiões. A primeira ocorreu em 2015, para uma apresentação no Rock In Rio. A última aconteceu em 2019, para um show no Lollapalooza, em São Paulo.

Data de retorno

Segundo informações do jornalista, as apresentações devem acontecer no período entre novembro e dezembro.

Recentemente, Sam emitiu um comunicado adiando um dos shows da turnê, em Birmingham, que estava marcado para 25 de abril, devido a problemas de saúde. A apresentação foi remarcada para o dia 27 de maio.