Homem pode ser condenado por roubo de sapatos usados no filme 'O Mágico de Oz' nos EUA

Um americano, identificado como Terry Martin, será julgado pelo roubo dos sapatos de cor rubi usados por Dorothy Gale, interpretada por Judy Garland, no clássico do cinema "O Mágico de Oz". O indiciamento de acusado foi anunciado pelas autoridades federais do estado de Dakota do Norte na quarta-feira (17).

Os famosos sapatos de lentejoulas, cor rubi brilhante, desapareceram misteriosamente em 2005 do Museu Judy Garland, na cidade de Grand Rapids, em Minnesota, onde a atriz nasceu.

Depois, em 2018, o FBI encontrou o calcado roubado. Esse é um dos quatro pares usados durante a gravação do filme de 1939.

Com o passar dos anos, a recompensa oferecida para quem encontrasse os sapatos foi crescendo, até o ponto de proporem US$ 1 milhão, quase R$ 5 milhões, na cotação atual. Os promotores de Dakota do Norte avaliam o par hoje em US$ 3,5 milhões, pouco mais de R$ 17 milhões.

Os promotores não detalharam a acusação contra Terry Martin. Mas, segundo o jornal Star Tribune de Minneapolis, o suspeito vive a cerca de 20 quilômetros do Museu Judy Garland, de onde os sapatos foram roubados em 2005, depois que o vidro que os protegia foi quebrado. O acusado se recusou a falar com imprensa americana.

Sapatos de Rubi

Dois elementos principais explicam o status de quase relíquia destes sapatos: a veneração dos americanos por Judy Garland, atriz e cantora que saltou à fama mundial aos 17 anos e morreu de forma trágica aos 47; e a importância de "O Mágico de Oz" no imaginário coletivo dos EUA, particularmente para as gerações das décadas de 1940 e 1950.

Legenda: Um dos sapatos utilizados por Dorothy, em O Mágico de Oz, foi furtado em 2005 Foto: Reprodução

No filme musical adaptado do romance infantil homônimo, Dorothy, a jovem heroína, dá três batidinhas com os calcanhares de seus sapatos para realizar seu sonho mais querido: voltar para casa no Kansas.

Outro par dos sapatos de cor rubi está em exposição no Museu Nacional de História Americana em Washington, que arrecadou mais de US$ 300 mil em 2016, pouco mais de R$ 1 milhão, na cotação da época, em uma campanha de financiamento participativo para devolver aos objetos seu brilho de outrora.