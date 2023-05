Suspeito de matar funcionário do cantor Péricles é preso em SP

O suspeito de agredir e matar Eduardo Pachará, funcionário do cantor Péricles, foi preso na última terça-feira (17). O homem se entregou à Polícia Civil cinco dias após o crime. As informações são da Band.

A vítima foi espancada até a morte durante uma briga em um posto de gasolina de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram o agressor dando um empurrão e três socos no rosto de Eduardo, que cai no chão e sofre uma pancada forte na cabeça.

O delegado Tiago Almeida informou que a polícia realizou apreensões na residência do suspeito. "Os policiais estiveram na casa dele, apreenderam as roupas usadas na noite do crime e depois ele foi convencido por familiares a se entregar”, disse.

A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital em decorrência de um traumatismo craniano.

O suspeito do crime foi ouvido e transferido para a cadeia pública de Santo André, no ABC Paulista. O agressor pode responder por homicídio culposo, dolo eventual ou lesão corporal com resultado em morte.

Relembre o caso

Eduardo Wagner de Oliveira Santos, de 32 anos, foi espancado até a morte durante uma briga em um posto de gasolina de São Paulo. O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira (15), no município de Mauá, Região Metropolitana da capital paulista.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de SP, Eduardo teria chegado ao estabelecimento aparentemente embriagado. Após derrubar caixas de cerveja fora do posto, ele foi agredido repetidamente com socos no local.

Ainda mais tarde, o iluminador de palco do cantor Péricles foi encaminhado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.