Lobão chama Raul Seixas de 'mendigo', e filha do cantor repudia fala: 'Mentiras'

O cantor Lobão e a DJ Vivi Seixas, filha de Raul Seixas, protagonizaram uma discussão nas redes sociais nesta semana. O desentendimento iniciou quando o artista afirmou que Raul "morreu como um mendigo", o que causou críticas entre o público.

A frase polêmica foi dita por Lobão durante um show em São Bernardo do Campo (SP), realizado no último dia 27 de março, após parte dos fãs gritar "Toca Raul!" enquanto o cantor cumpria a set list do espetáculo "Lobão Indoor".

"Aí não, cara. Eu detesto gente… eu acho assim até uma coisa anti-rock’n’roll… vocês sabem qual é o subtexto para quem está no palco? ‘Olha, teu show tá uma merda, toca alguma coisa que seja mais interessante do que você está tocando’", iniciou o roqueiro.

Logo depois, Lobão disparou uma sequência de ofensas contra Raul Seixas.

"Primeiro porque o Raul morreu de fome, um mendigo, que na época que deveria receber o ‘Toca Raul’, ele não estava recebendo o ‘Toca Raul’. Agora é tarde", afirmou.

Após a repercussão negativa da fala, Lobão fez uma transmissão ao vivo justificando sua atitude, alegando que se sentiu desrespeitado pelos fãs. "Raul não tem nenhum problema. Se é o Raul, o Vinicius de Moraes, o Jimi Hendrix, o Lobão…Não me interessa. O problema é a intervenção, a interrupção. Pensa nisso!", disse o artista, que excluiu a live logo em seguida.

Vivi Seixas se pronuncia

A partir das críticas do público, a DJ Vivi Seixas, em nome da família, publicou um pronunciamento sobre o assunto. Em uma publicação no Instagram nesta segunda-feira (7), ela rebateu as falas de Lobão. "Chega de mentiras", escreveu ela na legenda.

De acordo com a nota de Vivi, não é verdade que Raul Seixas passou por dificuldades financeiras quando faleceu, em 1989. "Raul sempre viveu confortavelmente. Entre 1988 e 1989, apesar de debilitado, fez 50 shows pelo Brasil e recebeu disco de ouro pelo LP A Panela do Diabo", argumentou a filha de Seixas.

Vivi também demonstrou ter ficado chateada com o artista, que já tocou músicas do pai dela em outros shows. "Fiquei impressionada e decepcionada com a falta de sensibilidade do Lobão. Ele esqueceu que está se referindo a um pai, marido e ídolo?", questionou ela, finalizando a nota.