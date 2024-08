Diana e Raul Seixas firmaram parceria musical de sucesso no anos 1970

A cantora Diana, que morreu aos 76 anos nesta quarta-feira (21), fez sucesso na década 1970, como ícone das músicas românticas. O que muitos não sabem é que a cantora teve uma forte ligação com o músico e compositor Raul Seixas logo no início da carreira.

Segundo o artigo "Músicas Cantadas por Diana em seu álbum de 1972", publicado nos Cadernos da Fucamp de 2023, Raul Seixas foi responsável pela direção artística do álbum "Diana", lançado em 1972. Ele também compôs algumas das músicas do projeto em parceria com outros compositores.

Veja também Verso Cantora Diana, voz do hit 'Porque Brigamos', morre aos 76 anos Verso Novo álbum de Liniker, 'Caju' alcança 6 milhões de plays em menos de 24 horas após lançamento

Entre os sucessos do álbum, há as faixas "Porque Brigamos" e a "Ainda queima a esperança".

MORTE DE DIANA

A cantora Diana morreu aos 76 anos nesta quarta-feira (21). Ela foi encontrada pelo filho André Iorio na cama onde dormia já sem sinais vitais, no município de Araruama, no Rio de Janeiro.

O falecimento foi informado por André nas redes sociais e confirmado pela Prefeitura de Iguaba Grande, onde Diana foi levada a uma Unidade Pronto Atendimento para ser reanimada (UPA).

Segundo o colunista Mauro Ferreira, do g1, a suspeita é que ela tenha sofrido um ataque cardíaco enquanto dormia.