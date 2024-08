Novo álbum de Liniker, 'Caju' alcança 6 milhões de plays em menos de 24 horas após lançamento

Menos de 24 horas após o lançamento, o álbum 'CAJU', de Liniker, foi executado mais de seis milhões de vezes nas plataformas de música do Brasil. O marco foi comemorado pela própria artista, que divulgou um vídeo em seu perfil no Instagram, na terça-feira (20), para agradecer a recepção do público.

"Estou extremamente feliz com o alcance estratosférico e orgânico que este disco está tendo", disse a cantora. O álbum foi lançado por ela na segunda-feira (19) e conta com 14 faixas autorais, sendo seis delas gravadas em parceria com outros artistas.

"Não tenho nem palavras pra descrever a minha alegria nesse momento de lançamento, nesse disco que aguardei tanto, que coloquei tantas coisas boas pra que eu lembrasse e, ao mesmo tempo, pra que isso refletisse em cada pessoa que escutasse", continuou a compositora, que já conquistou um Grammy Latino com o álbum 'Indigo Borboleta Anil'. "Isso é muito grande pra uma artista independente. [...] Tô muito emocionada", comemorou ela.

Liniker também aproveitou para agradecer os memes e as publicações que os fãs têm feito sobre a obra nas redes sociais.

Top 100

Devido à repercussão orgânica, 13 das 14 canções foram ao top 100 das mais tocadas no País.