Exposições celebram conexão entre arte e natureza com visitação gratuita na Unifor

A Universidade de Fortaleza abre as portas para duas exposições a partir desta terça-feira (20), às 19 horas. “Teologia Natural”, de Alina Duchrow, e “Nascente”, de Ana Cristina Mendes, apresentam a complexidade da natureza e a preservação de tradições com experiências artísticas dispostas nas galerias térreas do Espaço Cultural Unifor.

As mostras fazem parte do projeto Trajetórias Artísticas Unifor e tem curadoria de Ana Valeska Maia Magalhães. A visitação é gratuita e ocorre de terça a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados e domingos, das 12h às 18h, até 15 de dezembro.

AS EXPOSIÇÕES

Alina Duchrow traz em Teologia Natural uma reflexão sobre a exploração ambiental e memória cultural. "O nome da exposição tem uma conotação ambígua. Fala de uma crença cristã adotada pelas grandes potências imperialistas, principalmente o Reino Unido, onde, em nome do evangelho, tudo o que existia na natureza deveria ser disponibilizado para todos, justificando assim o livre comércio e a exploração dos recursos naturais das colônias na América Latina, Ásia e África. Porém, Teologia Natural pode ser vista como a relação de sacralidade do homem com a natureza", explica.

"Os migrantes nordestinos, seringueiros, ao adentrarem nas matas, receberam dos povos originários que viviam na floresta, o conhecimento das plantas de poder e dos rituais da floresta. Criaram uma nova religião de devoção e respeito a tudo o que é vivo, completamente contrária à ideia mercantilista que moveu a engrenagem do ciclo da borracha", aponta.

A mostra é repleta de materiais naturais, como látex, que na instalação "Medicina", é moldado à mão por Duchrow, criando formas que remetem a textura da matéria vegetal, fazendo uma crítica à desconexão de ambientes industriais com a natureza.

Legenda: A exposição “Teologia Natural”, de Alina Duchrow, aborda a interação humana com a natureza Foto: Divulgação/Ares Soares

Em Nascente, Ana Cristina Mendes entrelaça a natureza com a mitologia. Peças como “Sertão de Fora” e “Bichos do Rio” exploram lendas nordestinas e a biodiversidade da região.

Já nas obras “Vídeo Nascente” e “Sonhário”, a artista utilizou elementos como água e terra para criar uma experiência imersiva, convidando os visitantes a refletir sobre as origens e transformações da natureza.

A mostra ainda conta com projeções e instalações distribuídas em diversas salas, que exploram aspectos da relação entre o ser humano e o ambiente natural.

"Minha linguagem visual transita por vários códigos artísticos, como o vídeo, a fotografia, o desenho, a pintura, a performance. Esse processo de criação muitas vezes é intuitivo e experimental, no qual também busco me soltar de noções já cristalizadas pela cultura e dessa forma acessar memórias e afetos soterrados pelas peles invisíveis do esquecimento. Nesse sentido, espero que os visitantes recepcionem os trabalhos de uma forma permeável, olhando as obras, mas também com as possibilidades de serem olhados por elas", destaca.

Legenda: A mostra “Nascente” entrelaça a natureza com a mitologia Foto: Divulgação/Ares Soares

Trajetórias Artísticas Unifor: “Alina Duchrow – Teologia Natural” e “Ana Cristina Mendes – Nascente”

Onde: Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz)

Quando: 20 de agosto, 19h, até 15 de dezembro

Visitação gratuita: de terças a sextas, 9h às 19h; sábados e domingos, 12h às 18h