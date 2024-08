Pré-venda de último show de Gilberto Gil em Fortaleza começa nesta segunda (19); veja valores

A pré-venda da turnê de despedida de Gilberto Gil em Fortaleza, e outras cidades brasileiras, começou nesta segunda-feira (19). Na Capital cearense, o show acontece no dia 15 de novembro de 2025 no Centro de Formação Olímpica (CFO).

Os ingressos para o espetáculo "Tempo Rei" são vendidos online no site Eventim ou presencialmente na bilheteria do Iguatemi Hall. A venda antecipada de ingressos é exclusiva para clientes do Banco do Brasil que possuem o cartão Ourocard Visa.

O limite de ingresso por pessoa é de seis bilhetes da categoria "inteira" e 2 da categoria "meia". Há parcelamento para clientes Ourocard Visa em até 5x sem juros. Já o ingresso social tem valor reduzido mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, e está disponível para qualquer pessoa.

Veja também Verso Cuscuz é prato principal em restaurante de São Paulo criado por chef nordestina Verso Traumas, infância e família estão relacionados? Romance de estreia de cearense aprofunda questões Verso Veja lista de premiados do Festival de Cinema de Gramado 2024; destaque para cearenses

Para clientes em geral, os ingressos começam a ser vendidos na quinta-feira (22), às 12h no site e às 13h na bilheteria física.

Os valores dos ingressos variam entre R$ 125 e R$ 980. A turnê também terá pacote VIP, que dá acesso antecipado ao local do show, participação na passagem de som e brindes (conferir abaixo).

Veja os valores

ARQUIBANCADA – ANDAR COM FÉ

R$125 (meia)

R$150 (social)

R$175 (desconto BB)

R$250 (inteira)

PISTA PREMIUM – BANCO DO BRASIL

R$240 (meia)

R$288 (social)

R$336 (desconto BB)

R$480 (inteira)

Pacote VIP:

VIP ESOTÉRICO

Meia: R$740 (sendo R$240 do ingresso + R$500 do pacote VIP)

Social: R$788,00 (sendo R$288 do ingresso + R$500 do pacote VIP)

Desconto BB: R$836 (sendo R$336 do ingresso + R$500 do pacote VIP)

Inteira: R$980 (sendo R$480 do ingresso + R$500 do pacote VIP)

O que é incluso no Pacote Vip?

Ingresso Pista Premium Banco do Brasil

Passagem de som

Kit exclusivo: Credencial VIP + Ecobag + Itens Exclusivos

Acesso antecipado à loja oficial, com itens exclusivos à venda (quantidades limitadas)

*Os horários do VIP são anunciados até 48h antes do evento, nas redes sociais e no e-mail do seu cadastro da compra.

** Se perder o horário do pacote VIP você perde o direito aos itens descritos no pacote.

Fonte: Eventim