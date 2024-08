Veja lista de premiados do Festival de Cinema de Gramado 2024; destaque para cearenses

O longa-metragem “Oeste Outra Vez”, do goiano Erico Rassi, ganhou o Kikito de melhor filme no 52º Festival de Cinema de Gramado, na noite deste sábado (17). A produção rodada na Chapada dos Veadeiros estava entre os mais bem cotados entre os críticos no evento.

No encerramento do Festival também teve destaque e reconhecimento para cearenses: o artista Rodger Rogério foi eleito Melhor Ator Coadjuvante e o curta-metragem "Fenda", de Lis Paim, foi agraciado com o prêmio desta categoria pelo júri da crítica.

O vencedor do melhor filme, "Oeste Outra Vez", é o segundo longa de Erico Rassi e retrata um universo masculino rural marcado pela ausência de mulheres, que guia a vida vazia dos personagens. A produção foi filmada no sertão de Goiás, desde 2019, e conta a história de Toto (Angelo Antônio), um homem abandonado pela mulher que foge na bela paisagem da Chapada dos Veadeiros na companhia de Jerominho (Rodger Rogério).

Os dois selam uma amizade baseada no silêncio, interrompido por diálogos evasivos. A história de Toto se conecta a de outros homens amargurados incapazes de dialogar sobre emoções. Esse é um dos pontos explorados no filme. Um das referências do diretor foi o livro "Sagarana", de Guimarães Rosa.

Legenda: Rodger Rogério em cena com Ângelo Antônio no longa-metragem goiano “Oeste Outra Vez”, dirigido por Erico Rassi Foto: Divulgação

A obra “Oeste Outra Vez” ainda levou o Kikito de melhor fotografia, por André Carvalheira, ficando com três prêmios.

Destaque do Ceará

No sábado, além do reconhecimento ao trabalho de Rodger Rogério, eleito Melhor Ator Coadjuvante, conquistando assim seu primeiro Troféu Kikito, o prêmio de Melhor curta-metragem brasileiro ficou com a produção cearense “Fenda”, dirigida por Lis Paim.

“Fenda” é a segunda produção do Ceará a integrar a programação do evento este ano, pois o longa-metragem “Motel Destino”, de Karim Aïnouz, foi exibido fora de competição na noite de abertura do festival.

O curta é estrelado pelas atrizes baianas Edvana Carvalho - que ganhou o prêmio de Melhor Atriz na categoria curta-metragem - e Noélia Montanhas e pela cearense Monique Cardoso. “Fenda” aborda a vida de Marta, uma cientista botânica que vive apartada de suas raízes até que aceita receber a visita de Diná, uma velha senhora doce e enxerida que tenta desesperadamente penetrar na sua intimidade.



Legenda: Lis Paim, diretora de curta selecionado para Festival de Gramado, também atua como professora do curso de Cinema e Audiovisual da Unifor Foto: Joyce S Vidal/ Divulgação

A realização do curta é da Tela Tudo, produtora de Paim, e da Onça Preta Filmes, de Davi Jaguaribe, em parceria com a Orla Filmes e a Veneta Filmes, todas produtoras cearenses de audiovisual. Apoiaram o projeto a Universidade de Fortaleza (Unifor) e a Iluminura Filmes, do cineasta Petrus Cariry, que atua como diretor de fotografia.

Outros agraciados

"Estômago 2: O Poderoso Chef", do diretor Marcos Jorge, foi o longa mais agraciado, ao vencer cinco categorias: júri popular, roteiro (Bernardo Rennó, Lusa Silvestre e Marcos Jorge); direção de arte (Fabíola Bonofiglio e Massimo Santomarco); trilha musical (Giovanni Venosta); e melhor ator, prêmio dividido entre João Miguel e Nicola Siri. A sequência da primeira obra, de 16 anos atrás, é uma coprodução com a Itália.

Eliane Caffé foi a melhor diretora entre os longas, por "Filhos do Mangue". Fernanda Vianna conquistou o prêmio de melhor atriz por "Cidade; Campo", da diretora Juliana Rojas. O filme de Rojas também foi o melhor para júri da crítica.

Veja os premiados no Festival de Cinema de Gramado 2024:

Longas-metragens

Melhor filme: "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi

Melhor direção: Eliane Caffé, por "Filhos do Mangue"

Melhor ator: João Miguel e Nicola Siri, por "Estômago 2: O Poderoso Chef"

Melhor atriz: Fernanda Viana, por "Cidade; Campo"

Melhor roteiro: Bernardo Rennó, Lusa Silvestre e Marcos Jorge, por "Estômago 2: O Poderoso Chef"

Melhor fotografia: André Carvalheira, por "Oeste Outra Vez"

Melhor montagem: Karen Akerman, por "Barba Ensopada de Sangue"

Melhor ator coadjuvante: Rodger Rogério, por "Oeste Outra Vez"

Melhor atriz coadjuvante: Genilda Maria, por "Filhos do Mangue"

Melhor direção de arte: Fabíola Bonofiglio e Massimo Santomarco, por "Estômago 2: O Poderoso Chef"

Melhor trilha musical: Giovanni Venosta, por "Estômago 2: O Poderoso Chef"

Melhor desenho de som: Beto Ferraz, por "Pasárgada"

Prêmio especial do júri: "O Clube das Mulheres de Negócios", de Anna Muylaert

Júri popular: "Estômago 2: O Poderoso Chef", de Marcos Jorge



Curtas-metragens

Melhor filme: "Pastrana", de Melissa Brogni e Gabriel Motta

Melhor direção: Lucas Abrahão, por "Maputo"

Melhor roteiro: Adriel Nizer, por "A Casa Amarela"

Melhor ator: Wilson Rabelo, por "Ponto e Vírgula"

Melhor atriz: Edvana Carvalho, por "Fenda"

Melhor trilha musical: Liniker, por "Ponto e Vírgula"

Melhor fotografia: Livia Pasqual, por "Pastrana"

Melhor montagem: Bruno Carboni, por "Pastrana"

Melhor direção de arte: Coh Amaral , por "Maputo"

Melhor desenho de som: Felippe Mussel, por "A Menina e o Pote"

Prêmio especial do júri: "Ponto e Vírgula", de Thiago Kistenmacher

Júri popular: "Ana Cecília", de Julia Regis

Prêmio Canal Brasil de Curtas

"Maputo", de Lucas Abrahão

Júri da crítica

Melhor curta-metragem brasileiro: "Fenda", de Lis Paim

Melhor longa-metragem brasileiro: "Cidade; Campo", de Juliana Rojas

Longas documentais

Melhor filme: "Clarice Niskier: Teatro dos pés à Cabeça", de Renata Paschoal

Mostra de filmes universitários