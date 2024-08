Exibição especial de Motel Destino em Gramado é marcada pela solidariedade ao povo gaúcho

A equipe do longa-metragem cearense “Motel Destino” subiu ao palco do Palácio dos Festivais de Gramado (RS), na sexta-feira (9), para mais uma sessão antes do lançamento oficial nos cinemas brasileiros, marcado para o dia 22 de agosto.

A exibição fora de competição no 52º Festival de Cinema de Gramado foi marcada pela solidariedade ao estado do Rio Grande do Sul, recentemente afetado por enchentes e alagamentos.