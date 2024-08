Cearense Rodger Rogério vence prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Cinema de Gramado

Vitória do talento cearense. Na noite deste sábado (17), Rodger Rogério foi eleito Melhor Ator Coadjuvante na 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Trata-se do primeiro Troféu Kikito conquistado pelo ator e compositor.

Aos 80 anos, ele deu vida ao personagem Jerominho no filme "Oeste Outra Vez", longa-metragem goiano dirigido por Erico Rassi. Jerominho é um capanga contratado pelo protagonista (Ângelo Antônio) para resolver questões afetivas com um rival.

Aclamada pela crítica especializada, a performance de Rodger potencializou a dimensão dramática e complexa do personagem. O filme também traz no elenco nomes como Antônio Pitanga e Babu Santana.

Imersão no faroeste

O artista conversou com o Verso durante o festival e reconheceu a oportunidade de trabalhar em um projeto no qual imerge no formato de faroeste e divide tela com outros grandes nomes.

“Uma coisa que deu certo foi o encontro com os atores que eu contracenei. Parecia que a gente já se conhecia, já que o ritmo das cenas rolava com tranquilidade e naturalidade. Foi muito bom contracenar com essa rapaziada”.

Legenda: Aclamada pela crítica especializada, a performance de Rodger potencializou a dimensão dramática e complexa do personagem Foto: Cleiton Thiele

É o segundo filme que Rogério realiza fora do Ceará. O primeiro foi o pernambucano “Bacurau” (2019), de Kleber Mendonça Filho e Juliana Dornelles, sucesso nacional e internacional. O ator define “Oeste Outra Vez” como um recorte de um Brasil cheio de feridas, cujo roteiro oferecia um material rico para a construção de personagens.

"Esses meninos me encontraram e resolveram experimentar, ver se a experiência dava certo, então como eu tenho sorte, passei a trabalhar, a conhecer e a me afeiçoar a essa turma tão amiga. Eu só tenho a agradecer”.

O anúncio de todos os vencedores do 52º Festival de Cinema de Gramado acontece neste sábado (17).