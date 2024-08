Gilberto Gil anuncia turnê de despedida com show em Fortaleza

O cantor e compositor baiano Gilberto Gil anunciou nesta terça-feira (9) a turnê "Tempo Rei", que marcará a despedida do artista dos palcos. Foram anunciados 11 shows até o momento, incluindo um em Fortaleza. A apresentação na capital cearense está prevista para 15 de novembro de 2025, no Centro de Formação Olímpica.

A pré-venda de ingressos, voltada a clientes do Banco do Brasil, acontece ainda neste mês de agosto, entre os dias 19 e 22. A venda geral irá abrir no dia 22.

"Nós vamos subir ao palco em uma última turnê que passará por várias cidades do Brasil em 2025, para cantar as músicas que marcaram o nosso TEMPO", afirma a postagem compartilhada nas redes do baiano.

Tempo Rei - Última Turnê