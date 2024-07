Gilberto Gil recebe coroa de reisado e título de 'doutor honoris causa' no Cariri

Um dos principais nomes da cultura brasileira, o cantor, compositor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil recebeu nesta quarta-feira (10), no Crato, o título de 'doutor honoris causa' pela Universidade Regional do Cariri (URCA). A titulação foi entregue a Gil como forma de destacar as contribuições do baiano à cidadania cultural no País, tanto pela presença nas artes quanto nas políticas públicas.

"A gratidão por essa honraria só não é maior que o orgulho de fazer parte dessa riqueza, dessa grandeza, dessa terra ardente, de ser irmão dessa sagrada gente desse chão. Obrigado de coração", discursou Gil após receber o diploma.

Ladeado pela Mestra Maria Tiê, pelo Mestre Aldenir e brincantes, Gilberto Gil entrou no palco ovacionado pelo público. Ao se sentar na poltrona de mestre Espedito Seleiro, o artista cantarolou "Lamento Sertanejo", composta por Dominguinhos, tocada na ocasião por grupo musical do município de Campos Sales.

Em discurso, o ex-secretário da Cultura do Ceará Fabiano Piúba definiu Gil como "conhecedor do solo sagrado do sertão do Cariri e da Chapada do Araripe". "Como ministro, Gilberto Gil sempre teve um olhar para a região", afirmou.

Legenda: Gilberto Gil ganhou escultura do Soldadinho-do-araripe, pássaro-símbolo da região cearense Foto: Paulo Henrique Rodrigues

A solenidade foi marcada por diversos momentos artísticos e simbólicos ligados à cultura popular. Em dado momento, o atual secretário do Minc e mestres da cultura entoaram versos em homenagem ao artista: "Ancestral contemporâneo, Gilberto Gil orixá conterrâneo".

Gil, ainda, recebeu de mestre Altenir a coroa do reisado do Cariri, confeccionada pelas mãos do mestre Tarcísio do Reisado São Miguel. Já da mestra Flatenara Silva, o cantor recebeu a espada confeccionada pelo mestre Valdir do Reisado Arcanjo Gabriel. Antes, o baiano havia ganhado uma escultura do Soldadinho-do-Araripe, pássaro-símbolo da região.

Legenda: Diversos momentos artísticos e simbólicos ligados à cultura popular da região ocorreram na cerimônia Foto: Paulo Henrique Rodrigues

No discurso, o homenageado ressaltou a relação com o Cariri a partir do nome de três figuras: as ex-secretárias da Cultura do Ceará Violeta Arraes e Cláudia Leitão e a pernambucana Dedé Aureliano.

"São inúmeros aqueles que eu poderia destacar como pertencentes ao rol dos que me aproximaram deste lugar. Foram tantos, desde aqueles que nos primórdios da minha vida me fizeram ouvir os sons desta terra de bravos e encantados. Depois, aqueles que me trouxeram tantas vezes para perto do alento, do fôlego, desses ventos sertanejos, aqueles que me animaram a conhecer mais e melhor essa riqueza agrestina. Esses tantos, a quem eu teria de agradecer agora, são três mulheres que eu escolhi para citar seus nomes em nome de todos e todas a quem devo gratidão neste momento: Violeta Arraes, Cláudia Leitão — ambas daqui do Ceará — e Dedé Aureliano, de Pernambuco. Elas três, dos dois lados do Araripe, o cearense e o pernambucano, dentre tantas desde este lugar fizeram pulsar diferente meu coração de menino brasileiro" Gilberto Gil cantor e compositor

O governador Elmano de Freitas (PT), no discurso de encerramento, afirmou que a entrega do título significava o carinho e o reconhecimento do povo do Cariri às contribuições de Gil ao Estado.

Legenda: Gilberto Gil recebeu o título de doutor honoris causa pela Urca na noite desta quarta-feira (10) Foto: Paulo Henrique Rodrigues

"Tenho certeza que a noite de hoje é daquelas que faz parte da história do Ceará. Hoje a Urca nos orgulha, a todo o povo cearense, de lhe conceder o título de doutor honoris causa. Muito obrigado por toda a sua contribuição pra nossa identidade, por jogar luzes sobre os poetas e artistas do nosso povo tão importantes pra nossa identidade de povo cearense", afirmou Elmano.

A solenidade teve presença ainda da secretária da Cultura do Ceará Gecíola Fonseca; do presidente do Instituto Mirante Tiago Santana; da presidente do Instituto Dragão do Mar Rachel Gadelha; do deputado estadual Renato Roseno (Psol); do deputado federal Yury do Paredão (MDB); do reitor da URCA, Professor Carlos Kleber Nascimento de Oliveira, e da Vice-Reitora, Professora Maria do Socorro Vieira Lopes.

Exposição com mestres da cultura

Além da programação ligada diretamente à entrega do título, o Centro Cultural do Cariri acolhe exposição com obras conectadas à musicalidade de Gilberto Gil a partir da quinta-feira (11). "Debaixo do Barro do Chão", com curadoria do ex-secretário da Cultura do Ceará Fabiano Piúba.

Serão apresentadas peças construídas a partir da música "De onde vem o baião", lançada nos anos 1990 por Gil. A mostra é composta por obras de Corrinha Mão na Massa (Missão Velha), da Mestra Fanca e das Irmãs Cândido (Juazeiro do Norte) e do Mestre Jaime (Barbalha), além de registros fotográficos e depoimentos em vídeo.

Há menos de um mês, em 18 de junho, o baiano recebeu a mesma titulação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Já em 2023, o artista foi homenageado com a comenda na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal.