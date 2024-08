Cantora Diana, voz do hit 'Porque Brigamos', morre aos 76 anos

A cantora Diana morreu aos 76 anos nesta quarta-feira (21). Ela foi encontrada pelo filho André Iorio na cama onde dormia já sem sinais vitais, no município de Araruama, no Rio de Janeiro.

O falecimento foi informado por André nas redes sociais e confirmado pela Prefeitura de Iguaba Grande, onde Diana foi levada a uma Unidade Pronto Atendimento para ser reanimada (UPA).

Segundo o colunista Mauro Ferreira, do g1, a suspeita é que ela tenha sofrido um ataque cardíaco enquuanto dormia.

Veja também Verso Novo álbum de Liniker, 'Caju' alcança 6 milhões de plays em menos de 24 horas após lançamento Verso Exposições celebram conexão entre arte e natureza com visitação gratuita na Unifor Verso Jacaré da Lagoa da Parangaba 'ensina' sobre memória, pertencimento e ecologia em livro infantil

Trajetória de Diana

Nascida Ana Maria Siqueira Iorio, Diana começou a fazer sucesso na década 1970, como ícone das músicas românticas. Seu álbum intitulado de "Diana", lançado em 1972, teve os sucessos "Porque Brigamos" e a "Ainda queima a esperança".

Diana foi casada com o cantor e compositor Odair José e também teve parcerias musicais com ele. Os dois lançaram juntos "Foi Tudo Culpa do Amor", em 1974.

Nos últimos anos, a artista mudou seu nome artístico levemente, e passou a ser "Dianah".