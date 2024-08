Ataque de Israel no Líbano mata Jalil al-Maqdah, comandante do Fatah

O dirigente Jalil al-Maqdah, da Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, foi morto em Sidon, no sul do Líbano, nesta quarta-feira (21). O óbito ocorreu devido a um bombardeiro de Israel na região.

O líder da área militar do grupo palestino morreu dentro do carro. Ele era acusado de organizar ataques e contrabandear armamentos na Cisjordânia.

Uma fonte de segurança libanesa afirmou que o ataque teve como alvo o carro de Maqdah enquanto ele circulava perto dos campos palestinos adjacentes a Sidon, a principal cidade do sul do Líbano. Um correspondente da AFP viu um carro em chamas, do qual as equipes de resgate retiraram um corpo.

Veja também Mundo 'Sete sóis' aparecem em céu da China e viralizam na web; entenda Mundo Ucrânia ataca Moscou com drones; Rússia diz que equipamentos foram abatidos

Em declarações à televisão Al Mayadeen, com sede em Beirute, o chefe das Brigadas dos Mártires de Al Aqsa, Munir Maqdah, confirmou que o ataque tinha como alvo seu irmão, Jalil Maqdah, e acrescentou que ele ocupava um alto cargo militar do Fatah e era membro das brigadas.

Este "assassinato" é "uma prova a mais de que Israel quer desencadear uma guerra em grande escala na região", declarou à AFP Tufiq Tirawy, um membro do Comitê Central do Fatah em Ramallah, sede da Autoridade Palestina na Cisjordânia ocupada.