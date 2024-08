'Sete sóis' aparecem em céu da China e viralizam na web; entenda

Um vídeo mostrando a presença de sete sóis no céu da cidade de Chengdu, na China, viralizou nas redes sociais, assustando e também causando curiosidade nos internautas. Apesar da repercussão, o jornal chinês Dimsum Daily entrevistou especialistas que definiram o fenômeno como apenas uma ilusão de ótica.

As imagens do momento foram gravadas no último domingo (18) e mostram alguns "sóis" enfileirados no céu. O vídeo teria sido feito por um morador de Chengdu, que contou ter viato o fenômeno de diversos ângulos.

Veja as imagens:

Relatos apontam que o evento durou cerca de um minuto e teria sido visto até mesmo através de um vidro. Zen Yang, vice-presidente da Sichuan Society for Amateur Astronomy, essa tipo de ilusão de ótica é comum por conta da refração e reflexão da luz em camadas de vidro.

Por conta disso, cada camada adicional de vidro cria outra imagem virtual. "Às vezes, mesmo com o mesmo painel de vidro, o número de imagens virtuais pode variar dependendo do ângulo de visão", apontou Zeng Yang.

A análise do fenômeno, feita por meio de um relatório da instituição, apontou que vários sóis no vídeo aparentavam estar "eretos e visivelmente mais escuros". Essas duas características são compatíveis com a reflexão e a refração da luz, que são capazes de criar imagens virtuais.