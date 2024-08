Ben Affleck é visto com Jennifer Garner, sua ex-mulher, após pedido de divórcio de Jennifer Lopez

Após a repercussão da separação entre Ben Affleck e Jennifer Lopez, o ator foi visto caminhando ao lado da ex-mulher, a atriz Jennifer Garner, conforme o The Mirror.

Ele foi casado com Garner entre 2005 e 2018, e tem três filhos com ela. Em fotos registradas por paparazzi, ele aparece sorrindo.

O astro estrá em Los Angeles, nos Estados Unidos, desde a terça-feira (20). No passeio, Ben está sem a aliança de compromisso. “O ex-casal parecia à vontade, demonstrando o relacionamento confortável de pais que superaram os altos e baixos do relacionamento após o divórcio”, detalhou o jornal internacional

Apesar do registro, não há indícios de que Garner e Affleck tenham reatado o romance, já que ela está namorando John Miller, o CEO de uma empresa de tecnologia.

Divórcio de Ben Affleck e Jennifer Lopez

Na terça-feira (20), o site estadunidense TMZ divulgou que Jennifer Lopez pediu o divórcio de Ben Affleck após dois anos de casados. O pedido já teria sido protocolado em um tribunal de Los Angeles, nos Estados Unidos.

O relacionamento foi dois começou no início dos anos 2000, quando os dois eram um dos casais mais queridos pelo público, deixando centenas de fãs tristes ao terminarem a relação. 17 anos depois, em 2021, os dois pegaram todos de surpresa ao anunciarem que estavam juntos novamente.

Jennifer se reaproximou de Ben Affleck após terminar o noivado com Alex Rodriguez. Já ele tinha terminado o relacionamento com a atriz Ana de Armas. No ano seguinte, em 2022, os artistas subiram ao altar em duas cerimônias, uma realizada em Las Vegas, e outra no estado da Geórgia.

Porém, em maio deste ano, iniciaram os rumores do fim do casamento de Jennifer e Ben.