Jennifer Lopez pede divórcio de Ben Affleck após dois anos de casamento

A cantora Jennifer Lopez pediu o divórcio do ator Ben Affleck após dois anos de casados. Conforme informação exclusiva do site estadunidense TMZ, publicada nesta terça-feira (20), o pedido já foi protocolado em um tribunal de Los Angeles, nos Estados Unidos.

No começo do ano, diversos rumores de uma suposta separação circularam nas páginas de fofocas. Em maio, Jennifer Lopez chegou a cancelar a turnê "This Is Me… Live", mas a Variety disse que o adiamento dos shows se deu devido aos rumores da separação com Ben Affleck e a baixa venda de ingressos.

RELEMBRE O RELACIONAMENTO

No início dos anos 2000, Jennifer e Ben formaram um dos casais mais queridos pelo público, deixando centenas de fãs tristes ao terminarem a relação. 17 anos depois, em 2021, os dois pegaram todos de surpresa ao anunciarem que estavam juntos novamente.

Jennifer se reaproximou de Ben Affleck após terminar o noivado com Alex Rodriguez. Já ele tinha terminado o relacionamento com a atriz Ana de Armas. No ano seguinte, em 2022, os artistas subiram ao altar em duas cerimônias, uma realizada em Las Vegas, e outra no estado da Geórgia.

Porém, em maio deste ano, iniciaram os rumores do fim do casamento de Jennifer e Ben. De acordo com fontes próximas aos dois, eles não estavam mais juntos e cantora, inclusive, já estaria procurando uma nova residência.

Ouvido pela revista Life & Style, um conhecido do casal revelou que os artistas “não conseguiram fazer funcionar” a união. “Eles nunca vão parar de se amar, mas ela não pode controlar ele, e ele não pode mudar ela. Não teria como durar”, explicou.