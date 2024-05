Jennifer Lopez cancela turnê em meio a boatos de separação com Ben Affleck

Jennifer Lopez cancelou sua turnê "This Is Me… Live", nesta sexta-feira (31). Na newsletter da cantora, a artista revelou que cogita passar mais tempo com a família. Conforme a Variety, o adiamento dos shows se dá devido aos rumores da separação com Ben Affleck e a baixa venda de ingressos.

"Representantes a Live Nation [promotora da turnê] anunciaram hoje que a turnê de verão de 2024 de Jeniffer Lopez 'This me.. Live' nos EUA foi cancelada. Jennifer está tirando uma folga para ficar com seus filhos, família e amigos próximos", diz comunicado.

Jennifer estaria "completamente triste e arrasada" por decepcionar os fãs. "Saibam que eu não faria isso se não sentisse que era absolutamente necessário. Prometo que compensarei você e estaremos todos juntos novamente. Amo muito todos vocês. Até a próxima vez", continuou.

A artista informou que irá se redimir com os fãs. "Irei recompensar vocês e estaremos juntos novamente. Amo todos vocês. Até a próxima", concluiu.

Embora a artista esteja com vendas fortalecidas em Newark, Orlando, Miami, Chicago e Toronto, fontes próximas a Jennifer revelam que as vendas estavam "fracas".

Jennifer e Ben formaram um dos casais mais queridos pelo público no início dos anos 2000, deixando centenas de fãs tristes ao terminarem a relação. Cerca de 17 anos depois, em 2021, os dois pegaram todos de surpresa ao anunciarem que estavam juntos novamente.

Rumores de separação com Bem Affleck

Os rumores do fim do casamento de Jennifer e Ben iniciaram em 16 de maio. Dois anos após se casarem em 2022, Jennifer Lopez e Ben Affleck teriam decidido terminar o relacionamento, de acordo com fontes próximas aos dois. A cantora, inclusive, já estaria procurando uma nova residência.

Ouvida pela revista Life & Style, um conhecido do casal revelou que os artistas “não conseguiram fazer funcionar” a união. “Eles nunca vão parar de se amar, mas ela não pode controlar ele, e ele não pode mudar ela. Não teria como durar”, explicou.

Ainda segundo a fonte, Ben e Jennifer já não dividem mais o imóvel comprado pelos dois para viverem juntos, avaliado em cerca de R$ 307 milhões. Jennifer até chegou a ser flagrada visitando uma casa em Beverly Hills, Estados Unidos, em 14 de maio.

“Ben já se mudou e eles provavelmente terão que vender a casa dos sonhos que passaram dois anos procurando", afirmou a fonte.