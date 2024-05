Bill Skarsgård é confirmado como palhaço Pennywise na série 'Welcome to Derry'

O ator Bill Skarsgård voltará a interpretar o palhaço Pennywise na série "Welcome to Derry", obra baseada na produção "It: A Coisa" — na qual o artista também desempenhou o papel do personagem. A informação foi confirmada pela HBO Max nessa quinta-feira (30). Além de integrar o elenco do seriado, o profissional ainda será produtor da atração.

"Justo quando você pensa que seu pesadelo acabou... Bill Skarsgård foi escalado para a série 'Welcome to Derry' (título provisório), da Max Original, reprisando seu papel como Pennywise de 'It'", anunciou a produtora.

Veja também Zoeira Aos 74, estilista Vera Wang surpreende web por aparência jovial em fotos: 'Beleza eterna' Zoeira Neymar rebate Luana Piovani após ser criticado por defender privatização de praias: 'louca' Zoeira Murilo Rosa relata conflito com José de Abreu em gravação: 'homem do olhar invejoso'

Taylor Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar também foram anunciados como parte do time de atores da nova série.

Em "Welcome to Derry", Skarsgård reencontrará o diretor de "It - A Coisa", Andy Muschietti, que deve comandar quatro episódios da primeira temporada. Ele também voltará a trabalhar com a produtora Barbara Muschietti e o co-produtor Jason Fuchs.

A série contará a origem do palhaço Pennywise e será ambientada na década de 1960. A estreia está prevista para 2025.