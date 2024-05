Neymar rebate Luana Piovani após ser criticado por defender privatização de praias: 'louca'

Através das redes sociais, Neymar rebateu crítica feita pela atriz Luana Piovani, no início da semana. No pronunciamento, compartilhado nessa quinta-feira (30), o jogador chamou a artista de “louca” e afirmou que ela deveria colocar um “sapato na boca” e “ficar quieta”.

Em sequência de stories publicada no Instagram, o atleta abusou da ironia, declarando que Luana teria sido liberada de um hospital psiquiátrico, e sugeriu que a declaração da atriz seria uma demonstração de interesse nele:

“Rapaziada, acho que abriram a porta do hospício aí e soltaram uma louca que não solta meu nome da boca, hein? Quem trabalha no hospício em que ela estava, por favor, vai atrás dela. Tá complicado. Acho que ela tá querendo alguma coisa comigo, não é possível”.

Em seguida, Neymar acusou a artista de buscar fama através das críticas e declarou ser necessário “enfiar um sapato” na boca dela, para que ela não se pronunciasse novamente.

“Quer ser famosa, filha? Seu tempo já foi, já, porra. Era uma ótima atriz, não tem nada para falar de você, mas agora tem que enfiar um sapato na tua boca com essa falação de merda”, afirmou.

Sobre a atriz ter afirmado que ele não é uma boa influência, o atleta argumentou que Luana não poderia julgar seu caráter, pois não o conhece: “Outra coisa, quer falar do meu caráter. Nem me conhece, não sabe de onde eu vim, não sabe o que eu passei, não sabe do meu dia a dia, sabe de nada, e quer falar dos meus filhos”.

“Você não pode falar da minha criação, né? Das minhas crias, isso você não pode falar, não. Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo, sem problema nenhum. Pergunta para elas se sou mau pai. Toma vergonha na tua cara, tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet?”, continuou Neymar.

Por fim, o jogador pediu que Luana “cuide de sua vida”, repetindo que a artista deveria colocar um “sapato na boca” para ficar quieta: “Cansado de ficar escutando um monte de merda de gente que não sabe o que eu vivo, nem o que passei! [...] Não fode, Luana. Tá cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida. Quer arrumar confusão? Põe a porra do sapato na boca e fica quieta!".

O atleta também se pronunciou sobre a troca de farpas em publicação no X, antigo Twitter. “Tira meu nome da boca, enfia um sapato na boca e fica quieta!".

Tira meu nome da boca … enfia um sapato na boca e fica quieta !!!

Não fode MALUCAAAAAAA — Neymar Jr (@neymarjr) May 31, 2024

ENTENDA CONFUSÃO

O conflito entre a artista e o jogador começou na última segunda-feira (27), quando Luana utilizou as redes sociais para lamentar a influência de Neymar sobre os próprios filhos, após vir a público que o jogador defende a privatização de praias brasileiras.

“Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?”, escreveu a atriz, na ocasião.