Jennifer Lopez e Ben Affleck estariam se separando, diz revista

Dois anos após se casarem, Jennifer Lopez e Ben Affleck teriam decidido pôr fim ao relacionamento, de acordo com fontes próximas aos dois. A cantora, inclusive, já estaria procurando uma nova residência.

Ouvida pela revista Life & Style, um conhecido do casal revelou que os artistas “não conseguiram fazer funcionar” a união. “Eles nunca vão parar de se amar, mas ela não pode controlar ele, e ele não pode mudar ela. Não teria como durar”, explicou.

Ainda segundo a fonte, Ben e Jennifer já não dividem mais o imóvel comprado pelos dois para viverem juntos, avaliado em cerca de R$ 307 milhões. Jennifer até chegou a ser flagrada visitando uma casa em Beverly Hills, Estados Unidos, na última terça-feira (14).

“Ben já se mudou e eles provavelmente terão que vender a casa dos sonhos que passaram dois anos procurando", afirmou a fonte.

Por fim, o conhecido ressaltou que, diferente do apontado após o primeiro término do casal, o ator não é o culpado pelo fim do relacionamento desta vez: “Eles estão prontos para o divórcio e, desta vez, Ben não é o culpado. Ele está se concentrando em seu trabalho e em seus filhos agora”.

RELEMBRE O RELACIONAMENTO

No início dos anos 2000, Jennifer e Ben formaram um dos casais mais queridos pelo público, deixando centenas de fãs tristes ao terminarem a relação. 17 anos depois, em 2021, os dois pegaram todos de surpresa ao anunciarem que estavam juntos novamente.

No ano seguinte, os artistas subiram ao altar em duas cerimônias, uma realizada em Las Vegas, e outra no estado da Geórgia.