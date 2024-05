Namorado de Selena Gomez revela plano de filhos com a artista: 'Minha próxima meta'

Em um relacionamento desde junho de 2023, Selena Gomez e Benny Blanco podem casar e ter filhos em breve. Nesta terça-feira (14), o produtor revelou ao The Howard Stern Show, que esses são seus próximos planos com a cantora.

"Quando olho para ela fico sempre, tipo, não conheço um mundo onde pudesse ser melhor do que este. Essa é minha próxima meta, para dar um 'check' na lista [de prioridade]. Tenho muitos afilhados, muitos sobrinhos. Adoro estar perto de crianças", revelou.

O apresentador do programa ainda revelou que "prevê" um casamento entre o casal e Benny concordou. O artista, contudo, afirmou que ainda não possui um anel de noivado.

"Não tenho nada. Não tenho nem sapatos. Preciso me recompor", afirmou.

O casal só veio a público com o relacionamento em dezembro de 2023. A cantora e atriz publicou uma foto no Instagram com novo namorado, em 7 de dezembro. Blanco já colaborou com BTS, Snoop Dogg e Justin Bieber, ex de Selena.