Neymar rebate Diogo Defante após ironia do humorista contra jogador: 'Me liga para ganhar ibope'

A briga entre Luana Piovani e Neymar causou repercussão e rendeu novos debates nas redes sociais. Diversos internautas e até famosos, como Diogo Defante, se envolveram na discussão. O humorista fez uma publicação alfinetando o atleta sobre a polêmica envolvendo a privatização de praias, defendida por Neymar.

Nesta sexta-feira (31), o atacante rebateu a fala afirmando que Defante já havia se aproximado de amigos e familiares dele, e o usava em troca de audiência.

Veja também Zoeira Luana Piovani critica Neymar após jogador defender privatização de praias no Brasil Zoeira Neymar rebate Luana Piovani após ser criticado por defender privatização de praias: 'louca'

"Cuidado para quem você abre a porta da sua casa. Esse cidadão aí pediu para amigos para me conhecer. Como era fã e achava super gente boa pedi para que levassem ele em casa, onde foi bem recebido. Assistiu filme na minha casa, conheceu minha intimidade, brincou com a minha família e amigos. Quase todo programa me liga para ganhar ibope... Fanfarrão, otário!!!", escreveu o atleta.

Nas redes sociais, Neymar ainda publicou um vídeo de Defante aproveitando uma noite de boliche promovida entre os "parças" do jogador. Eles aparecem juntos se divertindo entre amigos.

ENTENDA A POLÊMICA

Um conflito entre Luana Piovani e Neymar começou na última segunda-feira (27), quando a atriz utilizou as redes sociais para lamentar a influência de Neymar sobre os próprios filhos, após vir a público que o jogador defende a privatização de praias brasileiras.

“Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?”, escreveu a atriz, na ocasião.

Desde então, eles vêm trocando ofensas. O atleta chegou a chamar a artista de “louca” e afirmou que ela deveria colocar um “sapato na boca” e “ficar quieta”. Ainda a acusou de buscar fama através das críticas.