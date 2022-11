Jennifer Lopez conta como retomou contato com Ben Affleck após anos separados

Jennifer Lopez e Ben Affleck retomaram um relacionamento após 17 anos separados, e, inclusive, casaram pela 2ª vez. A cantora revelou, em entrevista à Vogue norte-americana, como eles retomaram o contato após tantos anos separados.

JLo disse que Ben Affleck a enviou um e-mail após uma revista pedir para o ator falar sobre a cantora. Ele disse a artista que teria falado coisas positivas sobre ela.

“Obviamente, não estávamos tentando sair em público. Mas nunca me esquivei do fato de que, para mim, sempre senti que havia um amor real ali, um amor verdadeiro ali. As pessoas na minha vida sabem que ele era uma pessoa muito, muito especial na minha vida. Quando nos reconectamos, esses sentimentos ainda eram muito reais”, disse.

Jennifer se reaproximou de Ben Affleck após terminar o noivado com Alex Rodriguez. Já ele tinha terminado o relacionamento com a atriz Ana de Armas.

A artista ainda revelou que não é fácil retomar um relacionamento após 17 anos separados. Ela disse que não sabe se recomenda a atitude para todos. “Às vezes vocês superam um ao outro, ou apenas crescem de forma diferente. Nós dois nos perdemos e nos encontramos. Não quero tirar o crédito de tudo o que aconteceu nesse meio tempo, porque todas essas coisas eram reais também”.

Jennifer e Ben Affleck casaram pela primeira vez em julho, em Las Vegas. Eles ainda casaram pela 2ª vez em agosto, na mansão do ator, no estado de Geórgia, em uma cerimônia íntima para amigos e familiares.