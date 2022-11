Morre Dan McCafferty, ex-vocalista do Nazareth, aos 76 anos

Dan McCafferty, ex-vocalista da banda Nazareth, morreu nesta terça-feira (8), aos 76 anos. O anúncio foi feito pelo colega de banda, Pete Agnew, por meio das redes sociais. A causa do falecimento não foi revelada.

"É o anúncio mais triste que já tive que fazer. Maryann [esposa] e sua família perderam um incrivelmente amável marido e pai, eu perdi meu melhor amigo e o mundo perdeu um dos maiores cantores que já viveram. Estou muito triste para dizer algo mais no momento", escreveu o baixista no Facebook.

O cantor escocês foi um dos pioneiros do gênero hard rock. Ele ficou na banda Nazareth até 2013, quando precisou se afastar por problemas de saúde. Um das músicas mais famosas do grupo é "Love Hurts", de 1974.

Carreira

A história de Dan McCafferty na música começou em 1965, quando aos 19 anos ele começou a acompanhar os amigos Pete Agnew e Darrel Sweet — que mais tarde seriam seus colegas de banda — nos shows da banda The Shadettes em clubes escoceses.

Em 1965, ele, junto a Agnew, Sweet e Manny Charlton, fundou a banda Nazareth. O som do grupo foi influenciado por The Beatles, The Rolling Stones e Jimi Hendrix.