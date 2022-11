Renata Lo Prete deixa o podcast 'O Assunto'; Natuza Nery assume o comando

Renata Lo Prete deixará o comando do podcast 'O Assunto', do g1, no próximo dia 11 de novembro, segundo anúncio feito pela Globo nesta terça-feira (8). O programa diário passará a ser apresentado por Natuza Nery a partir do próximo dia 21.

"O jornalismo e o jornalista precisam se reinventar o tempo todo. Por isso digo que foi um privilégio ter participado da concepção e apresentado um produto pioneiro, que nasceu da inquietação de empresas distintas do Grupo Globo e ajudou a fazer dele referência também em podcasts", declarou Lo Prete em entrevista à Globo.

A jornalista pontua que sairá com "sentimento de missão cumprida". Ela, que estava à frente do podcast desde agosto de 2019, continuará como âncora do "Jornal da Globo".

Nova apresentadora

Natuza Nery é comentarista da GloboNews e da CBN e comandou a "Central das Eleições" durante a cobertura eleitoral deste ano. Ela celebra a nova oportunidade.

Legenda: A comentarista da GloboNews começa no podcast no próximo dia 21 de novembro Foto: Globo/Divulgação

"Renata só me deu coisas boas nesta vida. E isso não é exagero. Recebo 'O Assunto', um projeto consagrado e lindo, com muita alegria", comenta a jornalista.

Em seu currículo, a nova apresentadora teve forte atuação nos bastidores com fontes da política, da economia, do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal (PF).

'O Assunto'

'O Assunto' foi lançado no dia 26 de agosto de 2019 e é publicado de segunda a sexta no início das manhãs. Já são mais de 830 episódios no ar.

O podcast é o terceiro mais ouvido na América Latina, com mais de 88 milhões de downloads. O episódio mais ouvido é "O impacto do auxílio emergencial na pobreza", com 470 mil downloads.

"Um dos trunfos de O Assunto é o interesse expressivo que desperta nos jovens. Tanto que muitos professores nos contam que usam o podcast do g1 como ferramenta de ensino. Tenho certeza de que a Natuza – profissional completa e movida a desafios – vai adorar participar dessa conversa com um público tão estratégico para a sustentabilidade da nossa indústria", define Renata Lo Prete.