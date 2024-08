Última temporada da série 'De Volta aos 15', estrelada por Maisa e Camila Queiroz, chega à Netflix

A terceira e última temporada da série De Volta aos 15 lançou nesta quarta-feira (21), na Netflix. Baseada no romance homônimo de Bruna Vieira, os episódios da 3º temporada já estão disponíveis no serviço de streaming.

Veja também Zoeira Coldplay é confirmado para show em Belém na COP 30, diz jornal Zoeira Quando acaba o mercúrio retrógrado? Astróloga explica fenômeno e dá dicas para lidar com ele

A trama é estrelada por Maisa e Camila Queiroz que interpretam o papel de Anita, fazendo uma viagem no tempo. A protagonista leva o público ao início de sua vida adulta, quando começa a enfrentar desafios da vida acadêmica. Artistas como Caio Cabral, Klara Castanho e João Guilherme também fazem parte do elenco.

Novos episódios

Os episódios inéditos começam exatamente do ponto em que a segunda temporada terminou, quando Anita adulta tenta apagar o Floguinho, rede social responsável por transportá-la para o passado anteriormente.

Dessa vez, Anita volta aos seus 18 anos, em 2009, quando cursava Artes Visuais na Universidade de Cafezinhos. Enquanto busca se acostumar com a nova realidade, a protagonista ainda precisa descobrir quem está controlando as viagens no tempo e a impedindo de apagar o Floguinho.

Anita se encontra mais uma vez dividida entre seus sentimentos por Fabrício (João Guilherme/Bruno Montaleone) e Joel (Antônio Carrara/Gabriel Stauffer).

Além dos dramas da protagonista, os romances secundários também ganham destaque entre os outros personagens.

Um dia antes da estréia, a atriz Maisa compartilhou fotos dos bastidores da séria em seu perfil do Instagram. Inclusive, a atriz Larissa Manoela, que faz parte do novo elenco, aparece nos registros.