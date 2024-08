Quando acaba o mercúrio retrógrado? Astróloga explica fenômeno e dá dicas para lidar com ele

Para a ciência, Mercúrio é o planeta do sistema solar mais próximo do Sol. Já para a astrologia, os movimentos e as posições do astro influenciam a vida das pessoas. Atualmente, o corpo celeste está retrógrado — fenômeno astronômico em que parece se mover na direção oposta à trajetória natural —, e segue assim até 28 de agosto. Nesse período, segundo a astróloga e colunista do Diário do Nordeste, Julianna Formiga, ele pode alterar a rotina de quem crê em astromancia.

A especialista destaca que o evento atual não é o primeiro de 2024 — nem será último. Na verdade, o movimento de retrogradação de Mercúrio é um acontecimento periódico, que se repete de três a quatro vezes por ano, e tem duração padrão de cerca de três semanas. O ciclo atual começou em 5 de agosto e termina no próximo dia 28. O próximo está previsto para acontecer entre 25 de novembro e 15 de dezembro.

Como Mercúrio rege Gêmeos e Virgem, que são signos muito ligados às atividades diárias, à comunicação, acaba impactando as atividades mais simples do nosso dia, como mandar uma mensagem, fazer uma ligação. Porque Mercúrio é o planeta responsável pela nossa expressão, raciocínio. Então, quando ele está retrógrado, a gente não consegue se expressar e compreender as coisas tão bem." Julianna Formiga Astróloga

Além de se relacionar com áreas citadas pela profissional, a astromacia prega que o corpo celeste influencia fala, escrita, ensino e viagens. Então, durante o período de retrogradação, esses setores podem ficar mais suscetíveis a falhas e a mal-entendidos.

"Mercúrio rege nosso cérebro, visão das coisas, língua, sistema respiratório, a nossa ansiedade. Então, [durante a retrogradação] as pessoas tendem a ficar mais ansiosas, mais confusas, agitadas. Aí, acabam ficando mais inconstantes nas decisões", exemplifica a profissional.

Apesar de poder influenciar os indivíduos, Formiga destaca que o evento não é algo negativo e seu efeito varia, dependendo do mapa astral de cada um.

A astróloga ainda aconselha: a época de Mercúrio retrógrado é uma oportunidade para analisar a vida, desacelerar e evitar tomar decisões importantes.

A melhor dica para lidar com Mercúrio retrógrado, dessa vez, está sendo praticar a paciência, porque não adianta a gente fazer as coisas de forma intempestiva, sem pensar, sem ter certeza. Então vamos deixar acalmar as coisas, ter paciência." Julianna Formiga Astróloga

Aproveitar o período para fazer backup de arquivos em equipamentos eletrônicos, além de evitar marcar viagens ou viajar, fechar contratos e comprar computador ou celular também são dicas adicionais de Formiga, que finaliza explicando que decisões tomadas durante o evento astronômico podem gerar revisões futuras.