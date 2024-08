Veja vídeo da aurora boreal gravado no espaço por engenheiro da Nasa

Um engenheiro de voo da Nasa divulgou na última segunda-feira (12) imagens da aurora boreal gravadas do espaço. As imagens de Matthew Dominick mostram auroras com linhas vermelhas e verdes, enquanto a lua se põe.

Confira o registro

O registro foi feito entre o pôr da lua e o nascer do Sol, fazendo uma iluminação na espaçonave Soyuz. O engenheiro e a Nasa compartilharam o vídeo no X, antigo Twitter

"A aurora tem sido incrível nos últimos dias. Ótimo momento para testar uma nova lente que chegou recentemente na Cygnus", escreveu Matthew. Cygnus é uma constelação do hemisfério celestial norte.

Também nesta semana, cientistas, fotógrafos e observadores puderam ver um raro evento, onde o pico da chuva de meteoros Perseidas coincidiu com as auroras boreais.

O que é aurora boreal?

Uma aurora boreal é um fenômeno luminoso visível nos céus de regiões de alta latitude localizada no Hemisfério Norte. Elas se caracterizam pela junção de luzes e cores.

A origem é em uma camada da atmosfera chamada de termosfera, resultante da interação entre gases com partícula que vêm de ventos solares.

Onde ver a aurora boreal?

As brilhantes luzes são melhor vistas em países com Islândia, Noruega, Estados Unidos e Canadá.

Islândia, em especial, possui melhor localização geográfica em relação aos outros. De abril a setembro, mesmo dentro das áreas urbanas, é possível ver o fenômeno.