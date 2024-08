Chuva de meteoros nesta segunda (12), veja como observar as Perseidas

Perseidas, uma das chuvas de meteoros mais aguardadas do ano, alcançará seu pico entre as noites do próximo domingo (11) e terça-feira (13), com altas chances de serem vistas, principalmente nos estados da Região Norte do Brasil.

As Perseidas podem ser vistas todos os anos nesta mesma época, e, neste ano, poderão ser observadas a partir da meia-noite até o amanhecer, mesmo com a lua iluminada em 50% durante o pico.

Veja também País Mãe alega que filho morreu em hospital após levar soco de médico no Rio de Janeiro País Milkshake de mulher que morreu após tomar bebida do ex tinha chumbinho, diz polícia

O fenômeno pode ser observado de quase todo o Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul.

Uma chuva de meteoros normalmente ocorre quando a Terra cruza uma região com grande concentração de detritos de cometas. Esses fragmentos entram em combustão quando atingem contato com a atmosfera, em alta velocidade, deixando um rastro luminoso que forma as "estrelas cadentes".

As Perseidas recebem esse nome em referência ao local onde o fenômeno pode ser visto no céu, a constelação de Perseu.

Como observar as Perseidas?

Para visualizar o fenômeno, é indicado procurar locais altos ao anoitecer, longe de áreas urbanas com poluição luminosa. O melhor horário para observar a chuva é entre 4h e 5h.

A chuva de meteoros acontecerá próxima ao horizonte, na direção norte, pouco antes do amanhecer, ou seja, próximo à constelação de Perseu.

Mesmo que o pico ocorra na segunda-feira (12), também será possível avistar os meteoros alguns dias antes e alguns dias depois.