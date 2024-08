Milkshake de mulher que morreu após tomar bebida do ex tinha chumbinho, diz polícia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro constatou em perícia que Vitória Conceição, de 23 anos, foi envenenada com chumbinho colocado no milkshake, segundo informações do g1. A jovem passou mal e morreu após tomar a bebida enviada pelo ex-namorado, que está preso.

Deivid Nascimento Santana é o principal suspeito de colocar o veneno na bebida. Segundo a investigação, ele não aceitava o fim do relacionamento e montou uma trama para que o milkshake chegasse até a moça. A polícia tenta agora entender em que momento ele adicionou o veneno de rato no lanche.

A investigação aponta que Deivid, primeiro, chegou sozinho na lanchonete e depois encontrou um homem, a quem pediu que fosse entregar o lanche. Como a bebida ficou pronta primeiro, ele deixou o homem esperando batatas fritas e saiu do estabelecimento com o milkshake na mão.

Nesse momento, Deivid foi sozinho até um sobrado com a bebida e retornou após cinco minutos. Ouvido pela polícia como testemunha, o homem afirmou para a polícia que chegou a ver Deivid entrar nesse imóvel. Ele foi preso por feminicídio no dia 6 de agosto na comunidade Rio das Pedras, Zona Oeste do Rio.

Relembre o caso

Vitória morreu na madrugada de 5 de agosto, após ficar internada com fortes suspeitas de envenenamento. Ela começou a passar mal após beber um milkshake de morango comprado pelo ex-namorado, Deivid Nascimento Santana, de 30 anos, mas entregue por outra pessoa. O homem, inclusive, teria escolhido o sabor propositalmente, sabendo que se tratava do preferido da ex-companheira.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o suspeito teria indicado Vitória para uma faxina e pedido ao contratante que entregasse o doce a ela como uma "surpresa". Assim que ela tomou o milk-shake começou a convulsionar.

Segundo o delegado Bruno Gilaberte Freitas, Deivid usou um nome falso para intermediar a contratação de Vitória para a faxina.

"As pessoas foram convencidas por ele a contratar Vitória como faxineira. Porém, ele disse que não poderia aparecer ou ser citado porque faria uma surpresa para ela. Ele também disse que deveriam dar o milkshake de morango para agradá-la. Só que ele estava envenenado" disse Freitas.

Conforme o delegado, os contratantes acreditaram na história e fizeram conforme Deivid pediu. Ela foi socorrida para um hospital com um quadro de parada cardiorrespiratória e morreu no dia seguinte. A vítima deixou um filho de quatro anos.