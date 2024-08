CAPTEI: Convite à Emoção é falar sobre o casamento de Michele Pontes e Humberto Ary Sanford

Na noite de sexta-feira, 16, o L'Ô 142 foi o cenário de um evento super-romântico: o casamento de Michele Sucupira Pontes e Humberto (Beto) Ary Sanford. Por lá, familiares e amigos dos noivos presenciaram momentos de muita felicidade e emoção.

Legenda: Alianças Foto: LC Moreira

Sob a assinatura do cerimonial de Raquel Mendonça, a decoração de Willfridy Mendonça trouxe para o espaço do L'Ô 142 uma proposta linda e leve. Muitos vidros, espelhos e folhagens verdes que encontravam com um alto e elegante bolo elaborado por Dolce Divino.

Legenda: Raquel e Willfridy Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Decoração de Willfridy Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Bolo da Dolce Divino Foto: LC Moreira

A noiva que já é muito bonita, deslumbrava em um modelo exclusivo do estilista Ivanildo Nunes.

Legenda: Michele Pontes Foto: LC Moreira

O noivo, muito elegante, ingressou na cerimônia ao lado da tia Iana Sanford.

Legenda: Iana Sanford e Beto Ary Sanford Foto: LC Moreira

Lindas e felizes estavam as demoiseles, dentre elas, as três filhas do noivo, Mariana, Daniela e Rafaela, e a sobrinha da noiva, Beatriz.

Legenda: Bruno Pontes, Dani e Rafa Sanford, Beatriz Pontes, Mari Sanford e Lucas Pontes Foto: LC Moreira

Um dos momentos mais marcantes da cerimônia foi a entrada da irmã da noiva, Larissa, cantando “Existe Vida Aí” - a música que marcou o retorno do casal após um breve intervalo. Enquanto isso, o filho de Michele, Lucas, levava as alianças, simbolizando a união da família.

Após receberem a bênção da juíza de paz, Fernanda Cabral, e ouvir os ritos escritos da celebrante, Lara Rovere, os noivos oficializaram sua união. Com a troca de votos e a adoção do sobrenome Sanford por parte da noiva, o casal agora é oficialmente Sr. e Sra. Sanford.

Legenda: Beto Ary, Fernanda Cabral e Michele Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Pontes, Beto Ary e Lara Rovere Foto: LC Moreira

Legenda: Sr. e Sra Sanford Foto: LC Moreira

A festa seguiu animada ao som do DJ Botto e Maken, com os convidados dançando e celebrando o amor e a união do casal até altas horas da madrugada.

Legenda: Beto Ary, Michele Pontes e Maken Foto: LC Moreira

Desejamos a Michele e ao Humberto uma união festejada como o dia 16 de agosto: repleto de amor, felicidade e cumplicidade!

Legenda: Michele Pontes e Beto Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno, Michele e Lucas Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Goretti Sucupira, Michele e Ricardo Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimônia Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Ary e Michele Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Pontes e Beto Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Pontes e Beto Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Pontes e Beto Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Pontes com os pais e Beto Ary com a tia Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Pontes e Beto Ary com os Filhos Dani, Mari, Bruno, Lucas, Rafa e Beatriz Foto: LC Moreira

Legenda: Mari e Dani Sanford, Beto Ary e Rafa Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Pontes e Beto Ary com Cristiana, Simone, Larissa e Isabela Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Pontes e Beto Ary com as madrinhas Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Pontes e Beto Ary com os padrinhos Foto: LC Moreira

Legenda: Willfridy Mendonça, Michele Pontes e Raquel Mendonça Foto: LC Moreira

Legenda: Victor e Synara Leal Foto: LC Moreira

Legenda: Jeritza Gurgel, Rodolfo Licurgo, Pedro e Ângela Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gurgel e Dani Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Letícia Burlamaqui e Luana Perdigão Foto: LC Moreira

Legenda: Renan e Michelle Viana Foto: LC Moreira

Legenda: Ingrid e Marcelo Romero Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Maia e Fernando Dias Foto: LC Moreira

Legenda: André Oliveira e Tarita Beloti Foto: LC Moreira

Legenda: André Pires e Aloma Silva Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Pontes, Luiza Magnani, Lucas Pontes e Marina Bruno Foto: LC Moreira

Legenda: Dani, Mari e Rafa Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Fontenele e Natália Mota Foto: LC Moreira

Legenda: Gorete Sucupira, Michele Pontes e Beto Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Simone, Cristiana e Isabela Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Jamille e Napoleão Tigre Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Ribeiro e Marina Vieira Foto: LC Moreira

Legenda: Marcus e Mônica Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: João Ricardo e Annelise Franco Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel e Elise Magalhães Foto: LC Moreira

Legenda: Danielle e Arthur Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica e Guto Almeida Foto: LC Moreira

Legenda: Mônica Almeida, Annelise Franco, Renata Ladeia e Jamille Tigre Foto: LC Moreira

Legenda: Willfridy Mendonça e Jeritza Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Tárcila Alves e Ricardo Augusto Foto: LC Moreira

Legenda: Sarah Oliveira e João Vitor Foto: LC Moreira

Legenda: Rodolfo Licurgo, Beto Ary e Pedro Gurgel Foto: LC Moreira

Legenda: Mari e Rafa Sanford, Jeritza Gurgel e Dani Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Ângela e Jeritza Gurgel e Rodolfo Licurgo Foto: LC Moreira

Legenda: Adson e Patrícia Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Beatriz e Fernando Timbó Foto: LC Moreira

Legenda: Arabella Medeiros, Álvaro Garcez e Daniela Ponte Foto: LC Moreira

Legenda: Beatriz e Cristiana Pontes e Sarah Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Maken Foto: LC Moreira

Legenda: Michele Pontes e Beto Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Magnani e Bruno Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Goretti Pontes e LC Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiana, Isabela, Larissa e Simone Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Bruno e Lucas Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Caio e Eliete Bianc Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Jorge e Jeritza Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo e Beto Ary e Alessandra Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Torquato e Paula Gomes Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Rafa e Dani Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gurgel e Beto Ary Foto: LC Moreira

Legenda: Priscilla e Alexandre Gontijo Foto: LC Moreira

Legenda: Liana Maia, Michelle Viana, Danielle Albuquerque e Luciana Duarte Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela Sucupira e Raquel Bezerril Foto: LC Moreira

Legenda: Isabela e Natália Monteiro, Teodoro e Raissa Ramos e Marina Bruno Foto: LC Moreira

Legenda: Cybele e Fábio Campos Foto: LC Moreira

Legenda: Élida Canuto e Ricardo Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Iana e Ricardo Sanford e Élida Canuto Foto: LC Moreira

Legenda: Mari e Dani Sanford, Letícia Burlamaqui, Luana Perdigão e Rafa Sanford Foto: LC Moreira

Legenda: Pedro Gurgel e LC Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Helena, Clarisse e Roberto Ary e Alessandra Moraes Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiana e Isabela Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiana Pontes, Goretti Sucupira, Beatriz e Isabela Pontes Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Pessoa, Alexandre Franco, Ricardo Augusto, Tárcila Alves, Mônica e Marcus Fontenele, Paula Gomes e Ricardo Torquato Foto: LC Moreira