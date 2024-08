Nasa detecta objeto 27 mil vezes maior que a Terra e acompanha movimentação no espaço

Um objeto misterioso na Via Láctea a mais de 1,6 milhão de quilômetros por hora pode ser lançado em breve no espaço intergaláctico, segundo aponta um rastreamento da NASA. A massa foi identificada pelo projeto Planet 9 e foi estimada como 27 mil vezes maior que a Terra.

O jornal britânico The Mirror apontou que a massa é similar em tamanho a uma pequena estrela e dezenas de milhares de vezes maior que a Terra, chamando-a de CWISE.

Ainda segundo informações da NASA, o objeto está voando ao redor da Via Láctea a mais de 1 milhão de milhas por hora, em uma velocidade tão grande que existe a possibilidade de escapar da gravidade da galáxia e desaparecer no espaço intergaláctico.

Origem do CWISE

A origem do CWISE pode ter sido em um sistema binário com uma anã branca que explodiu em uma supernova. Outra possibilidade é que tenha derivado de um aglomerado que entrou em contato com um par de buracos negros.

Feita por meio de colaboração entre voluntários, profissionais e estudantes, a descoberta aponta que a massa é muito antifa, de milhões de anos, e possui menos ferros e outros metais do que as outras estrelas.