Superlua azul: saiba como ver fenômeno que acontece nesta segunda (19)

Quem olhar para o céu de qualquer região do Brasil, nesta segunda-feira (19), vai encontrar um fenômeno que ocorre a cada dois anos: a superlua azul.

O fenômeno ocorre quando a Lua está em fase cheia e coincide com o perigeu, período em que ela se aproxima da Terra. Com isso, ela parece maior e mais brilhante no céu.

Veja animação da Nasa sobre a superlua azul:

Do território brasileiro, a previsão é que a Lua apareça no céu a partir das 15h25. No entanto, a melhor visualização será ao anoitecer.

Veja também Ciência Saiba mais sobre as 'evidências de vida' que robô da Nasa encontrou em Marte Ciência Nasa observa asteroide 'Apophis', com altura da Torre Eiffel, se aproximar da Terra

Não será necessário qualquer equipamento para observar o fenômeno. Os especialistas alertam que a observação precisa ser feita em locais sem nebulosidade.

De onde vem o nome 'superlua azul'?

Conforme a Nasa, agência espacial do governo americano, o primeiro uso registrado de "superlua azul" data de 1528. Apesar disso, o satélite natural não ficará azul — a cor é usada apenas para determinar o período de aparição.

As especulações sobre a origem do termo incluem uma antiga frase em inglês que significa "Lua traidora" (porque levou a erros na definição das datas da Quaresma e da Páscoa). Ou pode ser uma comparação com eventos raros, como quando a poeira na atmosfera faz a Lua realmente parecer azul.