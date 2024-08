'Princesa Adormecida', do livro de Paula Pimenta, chega aos cinemas com romance, fantasia e diversão

Com muita fantasia e diversão, o filme "Princesa Adormecida" chegou aos cinemas brasileiros na última quinta-feira (15). A produção é inspirada no livro de mesmo nome da escritora Paula Pimenta, conhecida pelas séries de livros "Fazendo Meu Filme" e "Minha Vida Fora de Série". O filme é a segunda adaptação para os cinemas da coleção "Princesas Modernas", sendo o primeiro "Cinderela Pop", sucesso de 2019.

Nessa nova produção, com participação de Maisa, o público acompanha a história inspirada no conto de fadas da Bela Adormecida. A história, no entanto, é adaptada aos dias atuais, com a protagonista Rosa vivendo sua trajetória por independência.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a protagonista Pietra Quintela, que dá vida à Rosa, revelou que é um prazer interpretar a uma das princesas do universo da escritora Paula Pimenta. "Eu fico muito feliz em fazer parte desse universo tão lindo. E ainda mais sendo a protagonista. É uma dupla responsabilidade", comemorou.

Legenda: No filme, a personagem Rosa foi interpretada por Pietra Quintela Foto: Divulgação/Laura Campanella

Nesse processo de adaptação, Pietra enfrentou a expectativa já existente dos leitores com a personagem e espera agradar fãs da autora e novos públicos. "Foram muitas coisas que eu tive que pensar quando fui interpretar Rosa e, no final, acho que saiu um resultado muito lindo".

"O filme está muito fiel ao livro. A Rosa é uma princesa dos dias modernos e é muito independente. Ela não está esperando um príncipe em um cavalo branco. Ela sabe o que ela quer, vai atrás dos objetivos dela, ela é muito sonhadora. É uma coisa que eu me identifico muito. Tento correr atrás dos meus sonhos e tentei trazer um pouco disso da Pietra para a Rosa". Pietra Quintela Atriz

Enredo de 'Princesa Adormecida'

Em "Princesa Adormecida", Rosa está vivendo a expectativa de comemorar os 15 anos, mas quer fugir da proteção dos três tios. Para isso, ela decide fugir com uma amiga, a Clara (Lívia Silva), para uma festa. Nesse evento, encontra a DJ Cinderela (Maisa) e é chamada para fazer um pedido especial de música.

"Peço por asas, peço a liberdade, peço pelo direito de ser dona do meu próprio nariz para que eu finalmente possa ser feliz", disse Rosa, não entendendo que era para escolher apenas uma canção.

Em meio aos desejos, um mistério do passado dela volta à tona e coloca a vida de Rosa em perigo. O filme conta também com muita diversão e romance dela com o crush.

O filme conta direção de Claudio Boeckel (“Gaby Estrella – O Filme” e “As Aventuras de Poliana – O Filme”), sendo uma produção da Panorâmica, em coprodução com a Warner Bros. Pictures e distribuição da Manequim Filmes.

Incentivo à leitura

Para Pietra, o filme também está relacionado com o incentivo à leitura: "Tem gente muito forte e talentosa no Brasil. Escritores, atores, diretores, produtores. Acho que a gente deveria valorizar mais. Ser a adaptação de um livro incentiva muitos adolescentes e crianças de hoje em dia a lerem. Ler é algo muito importante e um filme baseado num livro pode incentivar a leitura".

Legenda: Escritora Paula Pimenta criou a história do filme "Princesa Adormecida" Foto: Divulgação/Natalia Odenbreit

A intérprete de Rosa já conhecia os livros da Paula Pimenta e é uma das fãs. "É uma grande autora brasileira, e falei para ela que os livros dela foram os primeiros que me incentivaram a ler quando eu era criança. Os livros dela são maravilhosos, são histórias muito lindas. Eu li o livro antes das gravações e após as gravações", disse Pietra.

Legenda: Gravações do filme Princesa Adormecida Foto: Divulgação/Natalia Odenbreit

Qual elenco de 'Princesa Adormecida'?

Além de Pietra Quintela e Maísa, o filme também conta com: