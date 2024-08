Morre astro francês Alain Delon aos 88 anos

O astro do cinema francês Alain Delon morreu, neste domingo (18), aos 88 anos. O falecimento do ator foi comunicado pela família por meio de nota.

"Alain Fabien, Anouchka, Anthony, assim como (seu cachorro) Loubo, têm a imensa tristeza de anunciar a partida de seu pai. Ele faleceu pacificamente em sua casa em Douchy, cercado por seus três filhos e sua família (...)A família pede gentilmente que sua privacidade seja respeitada neste momento extremamente doloroso de luto", diz o texto.

Legenda: Delon e a filha Anouchka no Palma de Ouro, em 2019 Foto: Alberto Pizzoli/AFP

Alain Delon interpretou de mocinho a gângsters irresistíveis, estrelando mais de 80 produções cinematográficas. Dentre elas, "O Sol por Testemunha" (1960), "Rocco e Seus Irmãos" (1960), "O Samurai" (1967) e "A Piscina" (1969). Seu último papel no cinema foi "Asterix nos Jogos Olímpicos" (2008).

Legenda: Alain Delon em "A Piscina" Foto: Divulgação

Desde que sofreu um AVC em 2019, o ator debilitado com as sequelas do derrame e tentava encerrar sua vida por meio de suicídio assistido.

Veja também Elaine Quinderé O "Psicopata Americano" está na moda (mais uma vez) Verso Cearense Rodger Rogério vence prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Cinema de Gramado

A prática é permitida na Suíça, país em que Delon vivia, mas ilegal em outros países, incluindo a França.

Suicídio assistido

Conforme o filho mais velho, Anthony, Alain Delon decidiu recorrer ao suicídio assistido devido às sequelas que enfrentava do seu estado de saúde. Depois que sofreu um AVC em 2019, ele teria mencionado várias vezes a possibilidade. A divulgação da intenção foi rebatida pelo filho mais novo, Alain Fabien, que disse que o irmão estaria propagando "fake news".

A esposa do astro, Nathalie Delon, também tentou recorrer à prática quando enfrentava um câncer de pâncreas em 2021, mas faleceu antes de conseguir as autorizações.

Apreensão de armas

Em fevereiro deste ano, a polícia apreendeu 72 armas de fogo e mais de 3 mil munições na casa do ator na França.

O ator de 88 anos e gravemente doente não tinha licença para possuir armas de fogo, mas "por decisão médica", não pôde ser interrogado pela Justiça "devido à sua grande vulnerabilidade", informou o Ministério Público em julho, quando a Justiça francesa decidiu arquivar o caso.

O ator não tinha autorização para possuir os equipamentos. Em interrogatório, os filhos revelaram que as armas eram utilizadas por vários membros da família como passatempo para treino de tiro na propriedade. Todos os objetos apreendidos foram destruídos.