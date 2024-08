Obama renova seu slogan para apoiar Kamala Harris: 'Sim, ela pode'

Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, usou um antigo slogan de inspiração para prestar apoio à campanha de Kamala Harris durante a Convenção Nacional Democrata no ginásio United Center, em Chicago, na terça-feira (20).

"Estados Unidos estão prontos para um novo capítulo. Estamos preparados para a presidente Kamala Harris. E Kamala Harris está pronta para o trabalho", afirmou ele. "Sim, ela pode!", disse ele ao renovar e adaptar o slogan de sua campanha à presidência norte-americana em 2008.

O ex-presidente comentou sobre a importância da união neste momento de polarização do país, que terá uma disputa acirrada entre Kamala Harris, de 59 anos, e o republicano Donald Trump, de 78 anos. "Acredito que o que desejamos é voltar a um país no qual possamos trabalhar juntos. [...] Donald Trump quer nos fazer acreditar que este país está irremediavelmente dividido entre nós e eles [...] É um dos truques mais antigos na política", comentou.

Para Obama, as eleições de 5 de novembro tratam "da restauração do que Lincoln chamou, à beira de uma guerra civil, de 'nossos laços de afeto'", disse. "Já vimos este filme e sabemos que as sequências geralmente são piores", continuou o ex-presidente.

"Os laços que nos unem ainda estão aqui. [...] Agora é hora de lutar pelo país em que acreditamos. E não se enganem, vai ser uma batalha ", afirmou Obama, que encerrou a segunda noite da Convenção Nacional Democrata.



Em novembro de 2023, durante outro evento do partido, a ex-primeira dama Michelle Obama, fez um discurso baseado em esperança e a ação. "Temos o poder de aliar nossa esperança com a ação. Estados Unidos, a esperança está de volta".