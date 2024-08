Pesquisas apontam virada de Kamala Harris sobre Trump; entenda

O resultado das últimas pesquisas da campanha presidencial dos Estados Unidos tem causado grande repercussão pela virada histórica de democratas sobre republicanos, apontando Kamala Harris como favorita ao cargo, com 46,1%, contra seu rival, o ex-presidente Donald Trump, com 43,4%, conforme dados do FiveThirtyEight.

A disputa, que parecia previsível, tornou-se uma das mais dinâmicas do país após o presidente Joe Biden, de 81 anos, sair da briga pela reeleição.

A vice-presidente dos Estados Unidos lidera a média das pesquisas em três dos seis chamados Estados-pêndulo: Wisconsin, Pensilvânia e Michigan, segundo pesquisas de domingo do The New York Times e da instituição Siena College. Essas localidades são consideradas como pontos essenciais nas eleições de 5 de novembro.

Representatividade de Kamala Harris

A virada de Kamala Harris a favor dos democratas em apenas três semanas alcançou um feito tido como improvável por eleitores e pela imprensa estadunidense.

A presidenciável é filha de mãe indiana e pai jamaicano, e ativista da cultura negra por incentivo da matriarca da família. Já foi procuradora-geral da Califórnia, um dos cargos jurídicos mais importantes do Estado com maior número de habitantes nos Estados Unidos.

Segundo a BBC, essa diversidade representada por Kamala facilita o diálogo com públicos variados. Ela também tem boa relação com as comunidades brancas, o que pode representar um maior eleitorado do que o conquistado anteriormente por Joe Biden.

Apesar disso, Harris enfrenta as fragilidades da atual gestão do governo democrata, como a inflação, as questões de imigração ou a guerra na Ucrânia.

Escolha de Tim Walz como vice

Democratas defendem a escolha do governador de Minnesota, Tim Walz, como vice de Kamala Harris para fornecer uma estabilidade para a candidatura.

Walz é um antigo professor do ensino médio, treinador de futebol e veterano da Guarda Nacional, considerado um “ator de confiança” para os eleitores, conforme a BBC.

“Harris, ao escolher Walz, ajudou a campanha. Ele é um grande comunicador e equilibra bem a fórmula em termos de geografia eleitoral e raça”, disse Thomas Kennedy, ex-membro do Comitê Nacional Democrata.

Popularidade entre eleitores

Ainda conforme a publicação, a proximidade de Kamala com o público é um ativo descrito nos manuais de campanha eleitoral. “A personalidade de Harris, seu frescor, sua proximidade com o povo e seu caráter espontâneo deram o tom para esta nova etapa da campanha”, diz Casado, da equipe democrata.

Se Joe Biden tinha discursos roteirizados e considerados fracos, Harris é conhecida pela espontaneidade e eloquência. O partido decidiu trocar o slogan de Biden sobre a “ameaça à democracia representada por Trump” por uma causa mais direta: “liberdade”.

“Essas coisas provam ser seus pontos fortes. A alegria de Harris está rompendo os tons sombrios e ameaçadores de Donald Trump e seu companheiro de chapa”, diz a democrata Eleni Kounalakis.