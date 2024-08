Diana e Odair José foram casados e tiveram relação conturbada nos anos 1970; relembre

Diana e Odair José estão entre os nomes mais marcantes da música popular, mas a relação dos dois fora dos palcos, cercada por polêmicas, também chamou a atenção dos fãs e ganhou holofotes da mídia nos anos 1960 e 1970.

Os artistas se apaixonaram ainda no início da carreira artística. Casaram-se oficialmente em 1973, durante o auge do sucesso - os clássicos 'Vou Tirar Você Desse Lugar'e 'Porque Brigamos' já embalavam tertúlias pelo país.

De acordo com o jornalista e crítico musical Mauro Ferreira, as acaloradas brigas do casal eram frequentemente noticiadas em jornais e revistas à época. Em meio aos burburilhos de desentendimentos, Diana e Odair fizeram uma parceria na canção 'Foi tudo culpa do amor' (1974), hit lançado há 50 anos na voz da cantora.

Ainda de acordo com a mídia especilizada, os músicos estamparam uma manchete polêmica do jornal O Dia: de que Diana teria esfaqueado Odair em dezembro de 1973. A cantora, no entanto, defendeu-se dizendo que a notícia era falsa, apenas para vender mais edições do periódico, pois se tratava de uma facada financeira, não literal.

O casamento ainda rendeu frutos: filha do casal, Clarice, nasceu em 1976. O casal colocou um fim à relação conturbada no ano seguinte, em 1977, quando assinaram o divórcio.

Após a separação, Diana tentou seguir a carreira na MPB, mas perdeu o fôlego. A partir dos anos 1980, ela seguiu fazendo shows, especialmente na região Nordeste, e ainda gravou eventualmente álbuns com músicas inéditas. No entanto, foram os sucessos da década de 1970, regravados por cantoras como Bárbara Eugênia, que reacenderam e perpetuaram o nome de Diana na mídia como uma das vozes pioneiras da música sentimental no Brasil.