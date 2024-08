Sindicato e empresa se reúnem para debater greve dos Correios

Em meio a greve dos servidos dos Correios, trabalhadores e representantes da empresa estatal participaram de uma reunião de mediação no Tribunal Superior do Trabalho (TST) nesta quarta-feira (21). As informações são da revista Exame.

A Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios (FINDECT) informou que seis sindicatos aderiram à paralisação, localizados em São Luís (MA), Palmas (TO), Aracaju (SE), Bauru (SP), além da região metropolitana de São Paulo e Rio de Janeiro.

Veja também Negócios Na mira da Arce, Enel recorre de multa milionária e garante ter tomado medidas para melhorar serviço Negócios Mais de 50 empresas pedem registro para atuar como 'bets' no Brasil; entenda

Após a reunião desta quarta-feira, a FINDECT irá se reunir na quinta-feira (22) para deliberar.

Quando começou a greve dos Correios?

Os servidores dos Correios estão em greve desde o dia 7 de agosto. Entre as reivindicações dos trabalhadores, há cobranças por reajuste salarial e redução nos custos dos planos de saúde.

A proposta oferecida pela empresa incluía aumento de 6% nos salários a partir de janeiro de 2025, e aumento pouco acima de 4% nos benefícios, já a partir deste mês de agosto. No entanto, os funcionários não aceitaram o acordo.

A empresa também propôs a redução da coparticipação no plano de saúde de 30% para 15% a partir de setembro.

Segundo os Correios, as agências estão operando normalmente. A empresa também informou que adotou medidas para minimizar os danos para os clientes, como remanejamento de profissionais e realização de horas extras.