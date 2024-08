Entenda a história da suposta briga entre Silvio Santos e Raul Seixas

O empresário e apresentador Silvio Santos, que faleceu no último sábado (17), deixou um legado importante na televisão brasileira, mas também acumulou polêmicas fora das telinhas. Uma delas foi uma suposta briga com o cantor de rock nacional Raul Seixas. Contudo, não há nada que comprove o mal estar.

O caso foi questionado ao jornalista Tiago Bittencourt, autor do livro "Raul que me Contaram – A História do Maluco Beleza", em entrevista a Jeff Benício, do blog Entretê.

O escritor disse que não poderia atestar o que houve, já que nunca entrevistou Silvio Santos. Na verdade, ele ouviu o também pesquisador Leonardo Mirio, autor do livro "Raul Nosso de Cada Um". Este considera a história “suspeita”.

“Dizem que Silvio Santos não gostou de uma participação do Raul em seu programa, porque o cantor teria ‘tomado conta’ do auditório" disse Bittencourt.

Outra hipótese dá conta de que Raul teria xingado Silvio, dizendo ter sido humilhado pelo apresentador. Segundo outra versão que circula há anos, Silvio não teria gostado da roupa de Raul no programa: o cantor apareceu sem camisa, apenas com uma capa.

“Leonardo questiona tudo isso porque, já no fim da vida, Raul foi ao programa do Jô Soares, no SBT. E em 1981, quando Sylvio Passos ligou para o Raul pela primeira vez para dizer que estava montando um fã-clube, Raul achou que era Silvio Santos e falou que participaria do programa dele”, acrescenta Tiago.

Assim, “fica em aberto essa suposta briga," entende o pesquisador. Sem ter falado sobre o caso, Raul Seixas faleceu em 1989, com apenas 44 anos, vítima de uma parada cardíaca.

Ainda em vida, Raul homenageou o dono do SBT na letra da música “Super-Heróis”, lançada em 1974: “Lá na esquina da Augusta quando cruza com a Ouvidor/Não é que eu vi o Sílvio Santos/Sorrindo aquele riso franco e puro”.