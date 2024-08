O Rei da TV: veja elenco e saiba onde assistir a série baseada na vida de Silvio Santos

Um dos maiores nomes do entretenimento brasileiro, Silvio Santos teve a própria trajetória contada em diferentes obras. Uma das mais recentes é a série “O Rei da TV”, que narra episódios da vida do apresentador dos anos 1980.

A série, que está disponível na plataforma de streaming Disney+, tem duas temporadas já lançadas que somam um total de 16 episódios.

Na primeira delas, a história se debruça no ano de 1988, quando Silvio foi diagnosticado com uma doença grave nas cordas vocais. Já reconhecido como apresentador e comunicador, ele precisa lidar com a possibilidade de deixar o trabalho.

A trama apresenta memórias da trajetória do empresário desde a lida como camelô até a fundação do SBT. Silvio é interpretado em diferentes fases por três atores: José Rubens Chachá, Mariano Mattos Martins e Guilherme Reis.

Já a trama da segunda temporada salta no tempo, apresentando o ano no qual Silvio tentou ser eleito presidente do Brasil, em 1989; o sequestro do apresentador e da filha Patrícia, em 2001, e a crise financeira do Banco PanAmericano, em 2010.

O elenco é formado ainda por nomes como Leona Cavalli (Íris Abravanel), Paulo Nigro (Gugu Liberato), Pascoal da Conceição (Roberto Marinho) e André Abujamra (Chacrinha), entre outros.