Qual é o verdadeiro nome de Silvio Santos? Relembre a origem do ícone da TV

Um dos maiores ícones da história da TV brasileira, Silvio Santos faleceu neste sábado (17), aos 93 anos por conta de uma broncopneumonia causada por infecção do H1N1.

Verdadeiro nome de Silvio Santos

Dono de um império que levava seu nome, Silvio Santos, na verdade, se chamava Senor Abravanel, e adotou o nome que se tornou conhecido pelo País por uma curiosidade familiar: sua mãe tinha dificuldade de pronunciar Senor, então passou a chamá-lo de Silvio.

De acordo com o UOL, o nome de batismo do apresentador remete à sua descendência judaica. Na década de 80, ele contou que era descendente de Dom Isaac Abravanel, um financista que atuou em Portugal e na Espanha no século 15.

"Aqui no Brasil não existe Dom, o título que meus antepassados ganharam no ano de 1400 e quantos. O dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América, então disseram para o meu pai que 'Dom é frescura' e ele colocou Senor, Senor quer dizer 'Dom Abravanel'", explicou o apresentador.

Já o sobrenome adotado pelo artista, Santos, começou a ser usado para que Silvio pudesse participar, pela segunda vez, de um programa de calouros: como da primeira vez o artista não tinha sido bem sucedido, decidiu trocar para ter uma nova chance.

As filhas de Silvio, no entanto, são conhecidas pelo sobrenome Abravanel, sobrenome de registro do pai.