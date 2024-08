Quem são as filhas de Silvio Santos? Conheça as herdeiras do apresentador

O icônico apresentador Silvio Santos, que faleceu neste sábado (17) aos 93 anos, teve seis filhas de diferentes relacionamentos. Todas ocupam cargos no SBT, emissora criada pelo comunicador e empresário, seja atrás ou na frente das câmeras.

Com a primeira esposa, Maria Aparecida Vieira Abravanel, Silvio teve duas filhas. As outras quatro filhas foram fruto da relação com Íris Abravanel, viúva do apresentador. Saiba quem são as herdeiras de Silvio Santos.

Veja também Zoeira Morre Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, aos 93 anos Zoeira Qual é o verdadeiro nome de Silvio Santos? Relembre a origem do ícone da TV

Cíntia Abravanel

Primeira filha de Silvio Santos, Cíntia Abravanel tem 61 anos e é mãe do ator Tiago Abravanel. Nas redes sociais, a primogênita se apresenta como artista plástica, mas ela também atuou como diretora do Teatro Imprensa, que pertencia ao grupo do pai, além de ter atuação na área cultural do Grupo Silvio Santos.

Silvia Abravanel

Legenda: Silvio Santos e a filha Silvia Abravanel Foto: Divulgação

Conhecida como apresentadora do SBT, Silvia Abravanel, 53 anos, foi a segunda filha da união entre Silvio e Maria Aparecida. Ela foi adotada pelo casal aos três dias de vida. Na emissora do pai, ela já apresentou o infantil “Bom Dia & Companhia” e comanda atualmente o “Sábado Animado”.