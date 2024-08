Família e amigos de Silvio Santos se despedem em velório no cemitério

Familiares e amigos próximos participam do velório do apresentador Silvio Santos neste domingo (18), no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. Um dos maiores nomes da história da televisão brasileira, Silvio morreu na madrugada de sábado (17).

Seguindo pedido do próprio apresentador, o corpo foi levado diretamente ao cemitério para realização de cerimônia judaica antes do enterro. Não houve despedida aberta ao público.

Patrícia Abravanel, quarta filha de Silvio Santos, chegou ao velório ao lado do marido, Fábio Faria. O neto do apresentador, Tiago Abravanel, foi um dos primeiros a chegar, acompanhado do marido Fernando Poli, segundo reportou a revista Quem.

O apresentador Celso Portiolli também compareceu, visivelmente emocionado. O jornalista Cesar Filho e a esposa, Elaine Mickely, também se despediram do apresentador.

Jassa, cabeleireiro de Silvio por quarenta anos e amigo da família, também compareceu ao velório. Silvio, por sinal, costumava falar no programa do SBT que cortava os cabelos com Jassa.

Adeus a Silvio Santos

Silvio Santos morreu neste sábado (17), aos 93 anos. A informação foi publicada nas redes sociais do SBT. Ele estava afastado dos programas há dois anos devido ao tratamento de saúde.

Através de boletim médico, divulgado pelo hospital Albert Einstein, onde ele estava internado, a causa da morte foi confirmada como broncopneumonia causada por infecção do H1N1. A morte do apresentador ocorreu às 4h50 da manhã.

Silvio havia sido internado no dia 18 de julho de 2024 para se recuperar de H1N1. A alta veio depois de dois dias. No entanto, em 1º de agosto, foi internado novamente para exames de imagem.