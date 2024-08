Jassa, cabeleireiro de Silvio Santos por 40 anos, se despede com homenagem em salão

Cabeleireiro de Silvio Santos por quatro décadas, Jassa prestou homenagem ao cliente, amigo e ídolo neste sábado (17). Nas redes sociais, ele publicou uma foto ao lado de Silvio num espaço do salão que presta tributo ao apresentador. "Vamos ficar nesta praça eternamente", escreveu.

O recinto no salão diz respeito à Praça Silvio Santos, que aparece em destaque no registro. Silvio, por sinal, costumava falar no programa do SBT que cortava os cabelos com Jassa. O apresentador foi um dos responsáveis pela fama do estabelecimento.

Legenda: Anúncio de Jassa sobre o fechamento do salão hoje em homenagem a Silvio Santos Foto: Reprodução/Instagram

Também em homenagem a Silvio, Jassa encerrou o atendimento neste sábado. Nos stories, anunciou: "Por memória dele e respeito à história. Nossos sentimentos para com toda a família".

Quem é Jassa

Nascido em Serra de Cuité, na Paraíba, Jassa trabalhou na infância como engraxate. Quando veio para São Paulo, em 1964, descobriu a habilidade com as tesouras.

Conheceu o grande amigo, Silvio Santos, em 1976, na produção do espetáculo teatral “Nós Também Sabemos Fazer”. Nos anos 1980, fez cursos de aperfeiçoamento em Paris e segue até hoje ensinando e atuando no salão.

Legenda: Registro de Silvio numa das últimas aparições públicas no salão de Jassa Foto: Reprodução/Instagram

As informações estão no site do profissional que, inclusive, tem um filho seguindo a mesma carreira. Robson é cabeleireiro e colorista no salão do pai. Participou de feiras internacionais e estudou em renomadas academias.

Tornou-se conhecido na área e em 2017 estreou no programa Fábrica de Casamentos do SBT como especialista.

Última aparição de Silvio no salão

De acordo com o jornal O Globo, Silvio Santos compareceu ao salão de Jassa Santos em 1º de fevereiro deste ano. Na ocasião, o comunicador tingiu os cabelos grisalhos e até levantou suspeita sobre uma possível volta para a televisão, de onde estava afastado havia quase três anos.

Ensinando o Jassa para cortar e pentear o cabelo do mito Silvio Santos, muito lúcido, humilde e até me deu conselhos de como vencer meus momentos de como vencer minha já crõnica depressão. pic.twitter.com/D5Dx98Peiz — Milton Neves (@Miltonneves) February 1, 2024

Esta foi uma das últimas aparições no local feitas pelo dono do SBT. Depois, Silvio passou a ser atendido em domicílio. A passagem pelo espaço de Jassa foi registrada pelo narrador Milton Neves. “Ensinando o Jassa a cortar e pentear o cabelo do mito Silvio Santos, muito lúcido, humilde”, brincou ele sobre o momento.

Além de Silvio Santos e o próprio Milton Neves, Jassa atendia outros famosos. Os apresentadores César Filho, Luiz Bacci e Ratinho, além dos ex-presidentes Fernando Collor de Mello e Michel Temer também estão na lista de clientes fieis do cabelereiro.