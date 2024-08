Relembre os programas apresentados por Silvio Santos que fizeram sucesso na televisão

Ao longo de mais de seis décadas dedicadas a televisão brasileira, Silvio Santos apresentou diversos programas que ficaram na memória de milhares de brasileiros e brasileiras. Antes mesmo da fundação do SBT, em 1981, o apresentador iniciou a carreira que o tornaria um ícone no País.

Aos 93 anos, Silvio Santos morreu neste sábado (17). Ele estava afastado da TV há quase dois anos por conta de sua saúde. O comunicado oficial foi feito nas redes sociais do SBT.

Relembre os programas mais icônicos de Silvio Santos na televisão brasileira:

"Vamos brincar de forca"

Locutor de rádio desde a década de 1950, Silvio Santos estreou como apresentador de TV com o programa "Vamos brincar de forca", na TV Paulista — que futuramente se transformaria na TV Globo.

O programa foi ao ar durante o início da década de 1960 e o grande sucesso fez com que Silvio Santos fosse convidado para comandar outras atrações na emissora. Em 2012, o apresentador reformulou o programa e o incluiu na grade do SBT.

"Programa Sílvio Santos"

O sucesso de Silvio Santos como apresentador fez com que a direção da TV Paulista oferecesse a ele a oportunidade de alugar uma faixa de horário aos domingos na emissora.

Com isso, a partir de 1963, Silvio Santos passou a comandar o programa que levava o próprio nome nas tarde de domingo. A atração funcionava como uma espécie de "guarda-chuva", que reunia diversas atrações e, em um período do tempo, até programas de auditórios com temáticas diferentes.

O Guiness Book chegou a reconhecer o "Programa do Silvio Santos" como o mais longevo programa de auditório de TV com o mesmo apresentador.

O programa passou pela TV Paulista, TV Globo e TV Tupi. Em 1981, com a fundação do SBT, a atração passou a ser um dos pilares da nova emissora.

"Qual é a música?"

Inspirado em um programa dos Estados Unidos — chamado "Name that tune" — o "Qual é a música?" foi apresentado por Silvio Santos em pelo menos quatro períodos diferentes e rendeu para a televisão personagens icônicos, como Maestro Zezinho e Pablo.

A primeira exibição ocorreu em 1976 — o formato duraria até 1991. Também foi exibido entre 1999 e 2002, depois novamente em 2005 e a última vez que esteve no ar com a apresentação de Silvio Santos foi entre os anos de 2007 e 2008.

Na atração, artistas — em duplas ou grupos — disputavam para saber quem acertava ao maior número de perguntas sobre música. Os desafios envolviam, por exemplo, tentar adivinhar a música a partir de notas de um piano ou completar a letra de uma composição famosa.

"Show de Calouros"

Uma competição de talentos. Essa era a premissa de "Show de Calouros", exibido entre os anos de 1977 e 1992, após começar como uma atração do "Programa do Silvio Santos".

Os competidores se apresentavam para um júri formado por artistas, comediantes e convidados, em um formato semelhante ao de programa do rádio.

Entre os jurados, estiveram nomes famosos como Pedro de Lara, Nelson Rubens, Flôr, Décio Piccinini e Elke Maravilha.

Esta foi outra atração de Silvio Santos que passou por diversas emissoras, como a TV Paulista e a Record, antes de se estabelecer no SBT. O apresentador deixou o comando do "Show de Calouros" em 1993.

"Porta da Esperança"

Entre os anos de 1984 e 1996, os brasileiros poderiam enviar cartas contando algum desejo pessoal — uma casa própria, a viagem dos sonhos ou até conhecer o artista favorito — e concorrer para realizá-lo.

Esse era o foco do "Porta da Esperança", em que os escolhidos contavam a sua história e esperavam que do outro lado da porta estivesse a realização do seu sonho.

Daí se originou um dos bordões mais conhecidos de Sílvio Santos: "Vamos abrir as portas da esperança".

"Pião da Casa Própria"

Ainda na década de 1980, um novo programa estreava para aqueles que estavam em busca da casa própria. O programa "Pião da casa própria" — que havia sido um quadro do "Para ganhar é só rodar", na década de 1960 — ganhou vida própria em 1987.

Nele, clientes do Baú da Felicidade eram sorteados para irem até os estúdios do SBT girar o pião. Quem conseguisse o maior número, ganhava a casa.

A atração teve curta duração, com apenas dois anos, e voltou a ser um quadro de outros programas da grade do SBT ao longo dos anos seguintes.

"Topa tudo por dinheiro"

"Quem quer dinheiro?", repetia Silvio Santos ao longo dos dez anos que o programa "Topa tudo por dinheiro" esteve no ar nas noites de domingo.

A pergunta era seguida pelos famosos "aviõezinhos" que Silvio soltava para a audiência, normalmente formada por caravanas de todo o País.

A estreia da atração aconteceu em 1991. Ela consistia em uma série de jogos com a plateia valendo, sempre, alguma quantia em dinheiro vivo.

"Em nome do amor"

Mais um bordão de Silvio Santos tem ligação direta com um de seus programas icônicos: "É namoro ou amizade?", perguntava o apresentador aos casais formados no "Em nome do Amor".

A atração estreou em 1994 e seguiu no ar até 2000. O programa também foi inspirado na televisão estadunidense — mais especificamente no "The Dating Show" — e chegou a ser um quadro chamado "Namoro na TV" no Programa do Silvio Santos.

No formato independente, "Em nome do Amor" colocava homens e mulheres em lados opostos do palco. Eles podiam se olhar apenas por um binóculo e, na sequência, formavam pares para um 'bailinho'. Após a dança, tinham que responder a pergunta de Silvio Santos: namoro ou amizade?

Para quem escolhia ficar na amizade, ainda dava tempo de encontrar o amor na repescagem. Para quem escolhia namoro, o programa oferecia um jantar.

"Show do Milhão"

Em 1999, Silvio Santos estreou uma nova atração: um jogo de perguntas e respostas que podia levar o competidor a ficar milionário. Quem chegasse ao fim da competição, poderia levar para casa R$ 1 milhão "em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro", como ressaltava sempre o apresentador.

A atração ficou no ar por quatro anos, até 2003 e diversas frases ditas por Silvio Santos ficaram no imaginário brasileiro como "posso perguntar?", "você tem certeza disso" e "que pena, você errou".

O sucesso foi tão grande que o "Show do Milhão" virou jogo para computador e videogame, contando inclusive com a voz de Silvio Santos. Ainda hoje, é possível jogar em assistentes virtuais, como a Alexa.

"Casa dos artistas"

Quando os realitys shows ainda engatinhavam no Brasil, Silvio Santos estreou a "Casa dos Artistas". No programa, famosos eram confinados em uma casa repleta de câmeras para concorrer a um prêmio de R$ 300 mil.

A primeira edição do programa, em 2001 contou com a participação de figuras como Bárbara Paz, Alexandre Frota e Supla. O programa teve mais quatro edições, com a última indo ao ar em 2004.