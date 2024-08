Silvio Santos serviu de inspiração para personagem de Nas Garras da Patrulha; relembre o 'Seu Silva'

Em uma de suas contribuições para a televisão e o humor, Silvio Santos também deixou sua marca no programa cearense Nas Garras da Patrulha, do Sistema Verdes Mares, que tinha um personagem inspirado no apresentador. O Seu Silva, personagem do ator Ery Soares, herdou os trejeitos de Silvio para apresentar o "Lasca Tudo Por Dinheiro".

O quadro era uma sátira do programa "Topa Tudo Por Dinheiro", apresentado por Silvio Santos no SBT entre 1991 e 2001.

O personagem surgiu no Nas Garras com a ideia de fazer um "Silvio Santos cearense". "A gente queria dar nossa identidade do programa com essa coisa regional, do jeito cearense de falar, mas com a voz de Silvio Santos", explica Fabio Nobre, diretor da atração cearense.

'Lenda imortalizada'

Grande fã do comunicador e a voz por trás de Seu Silva, o ator Ery Soares define Silvio como "uma lenda imortalizada".

Para Ery, ele "inspirou artistas, empresários, e apresentadores. Não me recordo ver alguém tão completo. Tivemos sorte de ter um homem tão completo em nosso país".

"Nas Garras da Patrulha nós criamos um formato também com perguntas engraçadas, sendo um dos quadros de grande sucesso. Nossa TV está perdendo nossa maior referência, pode ter certeza", comenta.

Veja também Zoeira Celso Portiolli homenageia Silvio Santos; veja outros famosos que lamentaram morte de apresentador Zoeira O Rei da TV: veja elenco e saiba onde assistir a série baseada na vida de Silvio Santos Zoeira Silvio Santos se candidatou a presidente em 1989; relembre trajetória política do ícone da TV Zoeira Quem são os irmãos de Silvio Santos? Conheça a história da família Abravanel

Morte de Silvio Santos

Silvio Santos estava internado desde o início do mês no Hospital Albert Einstein, em São Paulo e morreu neste sábado (17), aos 93 anos, vítima de uma broncopneumonia, consequência de uma infecção pelo vírus da Influenza (H1N1).

Veja também Zoeira Qual é o verdadeiro nome de Silvio Santos? Relembre a origem do ícone da TV Zoeira Qual a fortuna de Silvio Santos? Conheça o império do apresentador

No dia da internação, em 1º de agosto, a assessoria do SBT chegou a afirmar que o comunicador passaria apenas por exames de imagem. Antes de se internar em agosto, Silvio esteve em julho no Albert Einstein cuidando de um quadro de H1N1. Na ocasião, ele teve alta dias depois para recuperação em casa.