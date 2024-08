Quem são os irmãos de Silvio Santos? Conheça a história da família Abravanel

Filho mais velho de Alberto Abravanel (1897-1976), judeu sefardita, e Rebecca Caro (1907-1989), também judia sefardita, Senor Abravanel ficou conhecido artisticamente como Silvio Santos. "Silvio" foi um apelido dado pela mãe, mas o nome foi adotado pelo comunicador ainda no seu primeiro teste em rádio e migrou para a TV.

O pai de Silvio é da cidade de Tessalônica, hoje parte da Grécia. A mãe, Rebecca, nasceu em Esmirna, hoje parte da Turquia. Os pais de Silvio Santos estão sepultados no Cemitério Comunal Israelita do Caju, no Rio de Janeiro.

O empresário e apresentador teve cinco irmãos: Beatriz, Perla, Sara, Leon e Henrique.

Leon Abravanel morreu em 1982,por complicações de um câncer. Ele chegou a cobrir férias de Silvio na TV, com o nome artístico de Léo Santos.

Beatriz Abravanel morreu em 2006, aos 74 anos, também em decorrência de um câncer.

Legenda: Sara Abravanel, irmã caçula de Silvio Santos, com a sobrinha Rebeca Abravanel Foto: Divulgação/SBT

Em uma rara aparição na TV em dezembro de 2023, Sara, falou sobre a relação familiar e desejou melhoras para Silvio.

"Nós éramos em seis irmãos. Agora, somos quatro. Ele é o mais velho e eu sou a caçula, os dois extremos", disse Sara no auditório do programa comandado pela sobrinha Patrícia Abravanel.

Carreira de Silvio Santos

Nascido em 12 de dezembro de 1930 no Rio de Janeiro, Senor Abravanel foi uma das figuras mais emblemáticas da televisão brasileira.

Ele ficou conhecido por ser um grande empresário de comunicação, fundador do Grupo Silvio Santos, que contém mais de 30 empresas sob seu guarda-chuva. Tornou-se icônico, entre outras características, por apresentar programas de TV com um microfone acoplado ao terno.